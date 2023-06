Home Betriebssystem tvOS 17: Ab Herbst Facetime und weitere Videokonferenzen auf dem Apple TV

iOS 17, macOS 14 und watchOS 10 wurden vorgestellt, die meisten Neuerungen bringt iOS 17. Was aber war eigentlich mit tvOS 17, gab es hier nichts neues? Tatsächlich wurde auch tvOS 17 kurz gestreift, wir fassen euch die wesentlichen Neuerungen zusammen.

Apple gönnt seinem tvOS-System seit einiger Zeit nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, doch ein Update auf tvOS 17 wird es dennoch geben. Die Beta ist ebenfalls bereits verfügbar.

Was aber bringt tvOS 17 an Neuerungen? Vor allem ein Highlight wäre hier zu nennen.

tvOS 17 bringt Facetime auf den Fernseher

Tatsächlich erhält tvOS 17 eine Facetime-App für das Apple TV. Was, Apple TV mit Facetime? Mag sich nun so mancher fragen, ohne Kamera?

Tatsächlich nutzt Apple hier einen Kniff und das schränkt die Nützlichkeit schon gleich wieder ein. Der Nutzer muss die Kamera von iPhone oder iPad nutzen, um am Fernseher Facetime-Konferenzen zu führen. Apple erklärt das so:

Ab diesem Herbst können Anwender:innen von Apple TV 4K die neue FaceTime App auf dem Apple TV nutzen und Anrufe direkt von ihrem Apple TV aus starten oder Anrufe auf dem iPhone oder iPad beginnen und sie dann an ihr Apple TV übergeben. FaceTime auf dem Apple TV nutzt die Vorteile der Kamera-Übergabe und verbindet sich drahtlos mit dem iPhone oder iPad der Nutzer:innen. Es greift dann auf die Kamera und das Mikrofon des Geräts zu und bringt alle Teilnehmer:innen auf dem Fernseher zusammen.

Der Folgemodus sorgt dafür, dass alle im Raum perfekt im Bild bleiben, sogar dann, wenn sie sich bewegen. Mit neuen Reaktionen, die auf Gesten basieren, können Anrufer:innen mit ihren Händen Effekte auf dem Bildschirm erzeugen, zum Beispiel Herzen oder Feuerwerk, und das Gespräch so noch unterhaltsamer machen. Mit der Einführung von Split View auf Apple TV können Nutzer:innen während einer SharePlay Session eine Fernsehserie oder einen Film zusammen mit ihren Lieben anschauen und sehen gleichzeitig alle Teilnehmer:innen des FaceTime Anrufs.

Auch Dritt-Apps für Videokonferenzen kommen

Die Anrufe werden vom iPhone aus gesteuert, wenn währenddessen ein neuer Anruf auftaucht, gibt es eine Benachrichtigung in der Konferenz, aber ohne den Namen des Anrufers.

Interessant ist, dass auch Konferenz-Apps von Drittanbietern auf das Apple TV gelassen werden, so etwa Weber oder Zoom.

Ebenfalls neu ist das Kontrollzentrum unter tvOS 17. Apple schreibt:

Das neue Kontrollzentrum des Apple TV macht es Nutzer:innen leichter als je zuvor, auf wichtige Einstellungen und Informationen zuzugreifen, wann immer sie Apple TV verwenden. Das Kontrollzentrum zeigt jetzt den Systemstatus an, einschließlich der Uhrzeit und des aktiven Profils, und wird je nach Aktivität der Nutzer:innen mit anderen hilfreichen Informationen erweitert.

tvOS 17 wird ab Herbst für alle Nutzer verfügbar sein.

