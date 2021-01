Home Daybreak Apple Entwickler vs. Apples Datenschutz | Trump auf Facebook gesperrt | M1-Macs Stars von 2021? – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Habt ihr das Sofa satt? Kinos werden nach Corona einen epochalen Aufschwung erleben, prognostiziert dieser Tage ein Branchenexperte. Ich hoffe, er hat Recht. Willkommen zum Überblick über die Apple-Nachrichten der letzten 24 Stunden.

Der Mac wird durch die neuen M1-Modelle im neuen Jahr zu neuen Rekorden eilen, das prognostizierten zuletzt taiwanische Marktforscher. Ebenfalls gestützt werden die Verkäufe wohl auch 2021 nach wie vor durch den anhaltenden Trend zum Home-Office. Hier lest ihr weitere Details.

Uncoole Tricks könnten Apples neues Datenschutz-Engagement bedrohen

Apple möchte den Nutzern die Kontrolle über die Nutzung ihrer Daten geben, das zeigt sich in mehreren neuen Vorgaben für Entwickler im App Store, die seit kurzem gelten. Ärgerlich daran: Schon jetzt basteln Entwickler an Möglichkeiten, diese neuen Anforderungen zu umgehen. Dabei riskieren sie, komplett aus dem App Store ausgeschlossen zu werden, das hält sie aber nicht auf, werden Insider zitiert, mehr dazu hier – ein wenig traurig ist das ja schon.

Donald Trump wurde auf Facebook gesperrt

Washington erlebte zuletzt einen der traurigsten Tage der jüngeren Geschichte. Maßgeblich verantwortlich für die Lawine der Gewalt, die am Mittwoch Abend über das Regierungsviertel hereingebrochen war, ist der Noch-US-Präsident Donald Trump. Er hatte seine Anhänger zum Marsch auf das Kapitol aufgestachelt und die Folge ist nun glücklicherweise eine Sperre seiner Social Media-Konten, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die AirTags kommen – vielleicht. Erste Hersteller von Zubehörartikeln bereiten sich bereits auf die neuen Anhänger vor, mit denen unter anderem Geldbörse und Schlüssel geortet werden können sollen, hier lest ihr die Details. Ob sie sich damit nicht vielleicht etwas verrennen, muss sich noch zeigen.

Wer ist der reichste Mann der Welt?

Hier hat es einen Wechsel gegeben: Der Gründer von Tesla und potenzieller erster Maßkolonist ist nun der vermögendste Erdenbürger, weitere Details lest ihr hier. Tim Cook dagegen ist mit vergleichsweise bescheidenen Vermögenswerten ausgestattet.

Apple bietet eine Spezialedition der AirPods Pro.

Die AirPods Pro sind aktuell in einer Spezialedition für Chinesen erhältlich, das Motiv ist der Büffel, im Zeichen des Tieres steht dieses Jahr das chinesische Neujahrsfest. Die Sonderausgabe der AirPods Pro ist limitiert und neben China bietet Apple sie auch in wenigen anderen Regionen wie etwa Hongkong an.

Ich biete euch jetzt einen enthusiastischen Morgengruß an und wünsche euch einen guten Start ins Wochenende.

