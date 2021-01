Home Mac Die M1-Macs werden den Mac-Marktanteil 2021 weiter steigen lassen

Die M1-Macs werden den Mac-Marktanteil 2021 weiter steigen lassen

Apples neue MacBooks werden dazu beitragen, den Marktanteil des Mac im neuen Jahr auszubauen, darauf deuten Ausblicke von Analysten hin. Die Verkäufe von Notebooks werden 2021 aufgrund der geänderten weltweiten Arbeitssituationen in Folge von Corona wohl weiter zulegen.

Der Mac hatte sich bereits 2020 ausgesprochen gut verkauft: Wie sich bereits im Rahmen verschiedener Einschätzungen gezeigt hatte, geht die starke Nachfrage nach dem Mac in erster Linie auf den weltweiten Trend zum Home-Office zurück. Diese Entwicklung werde sich auch 2021 weiter fortsetzen, heißt es in einer Einschätzung des taiwanischen Marktbeobachters TrendForce’s: Apple wird mit dem Mac im Jahr 2021 einen Marktanteil von weltweit rund 7% erreichen, so die Analysten.

Der neue M1-Chip treibt die Verkäufe

Neben der starken Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie sehen die Analysten von TrendForce’s vor allem die neue CPU-Plattform TrendForce’s als ausschlaggebenden Faktor für die gesteigerte Nachfrage. Durch die M1-Macs steigere Apple zugleich den Wettbewerbsdruck auf Intel, das sich ohnehin bereits AMD und dessen immer populäreren Prozessoren gegenüber sieht.

Großer Gewinner 2021 werden die Chromebooks sein, so die Analysten, sie sind günstig und vor allem in den USA inzwischen weit verbreitet. 2020 kamen sie auf einen Anteil von rund 14,8% der weltweiten Verkäufe, dieser Wert werde 2021 auf rund 18,5% steigen.

Insgesamt werden 2021 geschätzt rund 217 Millionen Computer weltweit verkauft werden, das entspräche einem Plus von rund 8,6%. Im vergangenen Jahr wurden erstmals rund 200 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Die M1-Macs kamen gegen Ende des Jahres auf einen initialen Marktanteil von weltweit rund 0,8%.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!