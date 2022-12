Home Featured Mac Pro mit M2 Extreme-Chip zu teuer? Apple soll Highend-Version abgesagt haben

Mac Pro mit M2 Extreme-Chip zu teuer? Apple soll Highend-Version abgesagt haben

Ganz so extrem wird es dann scheinbar doch nicht: Apple soll die Entwicklung eines sogenannten M2 Extreme-Chips eingestellt haben. Dieser war eine spekulative Weiterentwicklung des M2 Ultra, der wiederum der Nachfolger des M1 Ultra sein soll. Am Ende sollen es die Kosten gewesen sein, die Apple Abstand von diesem Chip haben nehmen lassen.

Der Mac Pro wartet noch immer auf den Umstieg auf Apple Silicon. Das aktuelle Modell wurde vor drei Jahren eingeführt und es ist klar, dass hier der Umstieg auf die eigene Chipplattform besonders schwierig ist.

Apple soll nach wie vor an einem Mac Pro arbeiten, der mit einem M2 Ultra-Chip kommt. Dieser verfüge über bis zu 24 CPU-Kerne und bis zu 76 GPU-Kerne, so Mark Gurman von Bloomberg. Bis zu 192 GB RAM können die Nutzer konfigurieren, führt er in der letzten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters weiter aus. Allerdings soll die noch besser ausgestattete Version von Apple gestrichen worden sein.

Apple soll Extreme-Edition des M2 gestrichen haben

Dieses spekulative Modell wäre mit bis zu 48 CPU-Kernen und 150 Grafikkernen ausgestattet gewesen, vermutlich hätte Apple die Kernanzahl einfach hochskaliert, wie es schon beim M1 Max und M1 Ultra gemacht wurde. Allerdings reicht die bloße Verdopplung nicht aus, auch an anderen Komponenten wie dem Speicherinterface muss gearbeitet werden, was die Umsetzung kompliziert macht. Diesen zusätzlichen Aufwand wollte Apple vermeiden, da man davon ausgeht, dass die Entwicklungskosten sich nicht lohnen würden, so Gurman.

Ein solcher Mac Pro wäre zu Einstiegspreisen ab 10.000 Dollar verkauft worden, ohne jedes Upgrade. Die Nachfrage wäre darum wohl zu gering ausgefallen. Immerhin, der neue Mac Pro soll innerhalb gewisser Grenzen auch modular bleiben, so Gurman. Speichererweiterungen sollen etwa vom Nutzer ergänzt werden können.

Nach wie vor bleibt völlig unklar, wann ein neuer Mac Pro erscheinen könnte. Allerdings arbeitet Apple dem Vernehmen nach auch an neuen Pro Display-Modellen, die im Anschluss an eine Markteinführung eines neuen Mac Pro vorgestellt werden sollen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

