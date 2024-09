Home Apple Watch Eltern im Visier: Bunte Plastik-Watch weiter im Plan für 2025

Eltern im Visier: Bunte Plastik-Watch weiter im Plan für 2025

Eine neue Apple Watch SE haben wir auf der letzten Keynote vergangenen Montag nicht gesehen, diese bleibt jedoch in der Pipeline. Und sie soll mit Plastikgehäuse kommen, das könnte dieses Modell besonders attraktiv für Eltern machen, sind Insider überzeugt.

Apple hat am letzten Montag auf seiner Keynote genau eine Apple Watch gezeigt, die neue Apple Watch Series 10, die ein größeres und helleres Display und sonst nicht viel Neues bringt. Auf eine Apple Watch SE wartete man vergebens, doch an dieser arbeitet Apple weiter, so Mark Gurman von Bloomberg.

Der stets gut unterrichtete Redakteur bewies auch im Vorfeld der letzten Keynote eimal mehr, wie treffsicher er bei seinen Prognosen ist, man darf also getrost davon ausgehen, dass er mit seinem Ausblick auf eine kommende Apple Watch SE nicht allzu falsch liegt.

Plastik-Uhr soll Eltern zum Kauf bringen

Er schreibt in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, Apple arbeite weiter an der Entwicklung einer Apple Watch SE mit Plastikgehäuse. Hier habe man es mit einigen Problemen bei den Kosten, wie auch der Qualität zu tun, dennoch werde aber am Modell in bunten Farben festgehaltne.

Diese könnte man dann idealerweise noch günstiger anbieten und das könnte wiederum noch mehr Eltern dazu bringen, ihre Kinder mit einer Apple Watch auszustatten.

Was hierzulande absurd wirkt, ist in den USA weit verbreitet, dort ist in einigen Bezirken um die Handgelenke von mehr als der Hälfte der Schüler eine Apple Watch geschnallt, die Nutzungsdichte hier durch Kampfpreise weiter zu erhöhen, ist also ein realistisches Ziel.

Eine neue Apple Watch SE, dann wohl auch mit einem schnelleren Chip, sei für das kommende Jahr geplant, so Gurman weiter, diese könnte erfahrungsgemäß im Frühling kommen, eventuell gemeinsam mit dem ebenfalls erwarteten neuen iPhone SE.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.