Home Apple Watch Plastik-Watch immer wahrscheinlicher: Nächste SE-Generation könnte in knalligen Farben kommen

Plastik-Watch immer wahrscheinlicher: Nächste SE-Generation könnte in knalligen Farben kommen

Eine Apple Watch aus Plastik wird immer wahrscheinlicher. Die kommende Apple Watch SE werde in einem neuen Kunststoffgehäuse kommen, bekräftigte zuletzt Mark Gurman. Das letzte Plastik-Produkt von Apple hatte indes keinen großen Erfolg.

Eine Apple Watch aus Plastik? Klingt zunächst abwegig, wird aber wahrscheinlicher. Die Apple Watch SE der nächsten Generation werde wohl in einem neuen Gehäuse aus Kunststoff auf den Markt kommen, so der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Bunte Farben wären möglich

Schon vor einigen Wochen war über eine Apple Watch SE mit Kunststoffgehäuse spekuliert worden. Apple könnte auf diese Weise die Produktionskosten weiter drücken.

Zugleich sinkt eventuell auch der Preis und Apple könnte die Apple Watch SE verstärkt Eltern anbieten, die ihre Kinder mit einer Smartwatch ausstatten wollen. Erst kürzlich hat Apple eine neue Infoseite zum Thema gestartet, dort erhalten Eltern und Kinder weiterführende Informationen zur Nutzung der Apple Watch durch Kinder innerhalb einer Apple-Familie.

Zudem wären mit einer Plastik-Watch knallige Farben möglich, die mit Aluminium nicht zu machen sind, das iPhone 5c etwa kam in strahlenden blauen und grünen Varianten. Das iPhone 5c war allerdings auch ein spektakulärer Flop und Apple hat danach nie wieder ein Hauptreihenprodukt mit Kunststoffgehäuse gebracht.

Wann eine neue Apple Watch SE im mutmaßlichen Plastikgehäuse kommen könnte, ist noch nicht ganz klar, eine Aktualisierung wäre aber schon in diesem Jahr möglich.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.