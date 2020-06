Eine Woche vor der Keynote: Viele Gerüchte um neuen iMac 2020

Kommt nun ein neuer iMac zur WWDC 2020 oder doch erst später? Zuletzt tauchten neuerlich Leaks auf Twitter auf, die auf einen neuen iMac hindeuten. Dieser könnte allerdings durchaus auch erst in einigen Monaten auf den Markt gebracht werden. Erst kürzlich hatte Apple die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission mit neuen Einträgen gefüttert.

Ein neuer iMac in näherer Zukunft wird immer wahrscheinlicher. Allerdings ist noch unklar, wann Fans von Apples Desktop mit einem neuen Modell rechnen dürfen. Die Hinweise hierzu waren zuletzt zwar zahlreicher, blieben aber widersprüchlich. So hatten zwischenzeitlich aufgetretene Lieferengpässe beim 27 Zoll-Modell darauf hingedeutet, dass Apple damit begonnen haben könnte, dieses Modell abzuverkaufen, https://www.apfelpage.de/news/imac-vor-update-27-zoll-version-aktuell-mit-langen-lieferzeiten/.

Andere https://www.apfelpage.de/news/neue-ipads-und-imacs-apple-soll-marktstart-vorbereiten/ deuteten allerdings eher in die Richtung eines kleineren 23 Zoll-Modells. Auch hinsichtlich des Termins herrscht noch Unklarheit.

Kommt ein iMac im iPad Pro-Design?

Apple hat inzwischen einige neue Geräte – viele iPhones und einen Mac – in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Diese Einträge werden erfahrungsgemäß einige Monate vor einem Marktstart vorgenommen, was auch hier im Falle des iPhone 12 passen würde. Damit würde ein Start zur WWDC, wie ihn andere Leaker in Aussicht gestellt hatten, eher unwahrscheinlich.

Schließlich könnte dem iMac nach langen Jahren ausbleibender Veränderung auch ein Designupdate bevorstehen.

Entsprechende Leaks auf Twitter deuten an, dass der iMac sich ein wenig am iPad Pro orientieren könnte. In ein paar Tagen wissen wir mehr.

