Halbe Billion Dollar Umsatz: Apples App Store wurde 2019 zur Goldgrube

Apples Ökosystem hat im vergangenen Jahr über eine halbe Billion Dollar an Umsatz generiert. Laut Apple floss der überwältigende Anteil davon an dritte Entwickler. Zufällig ist das auch genau ein alter Streitpunkt zwischen Apple und dritten Anbietern von Diensten, der nun zu einer Untersuchung der EU-Kommission geführt hat.

Apples Ökosystem ist eine unerschöpflich sprudelnde Geldquelle, das ist die Kernaussage einer Pressemitteilung, die das Unternehmen zuletzt veröffentlicht hat. Diese hat im letzten Jahr Handelsaktivitäten mit einem Volumen von rund 519 Milliarden Dollar ermöglicht, das ist das Ergebnis unabhängiger Prüfungen von Marktforschern der Analysis Group, so Apple. Ein großer Teil dieser Summe wurde direkt an Entwickler und Drittanbieter weitergegeben, so Apple weiter. Rund 85% des Betrages floss so an Akteure, die vom Ökosystem Apples profitierten.

„Der App Store ist ein Ort, an dem Innovatoren und Visionäre ihre Ideen zum Leben erwecken können und Nutzer sichere und vertrauenswürdige Werkzeuge finden, um ihr Leben zu verbessern“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „In einer herausfordernden und unruhigen Zeit bietet der App Store dauerhafte Möglichkeiten für Unternehmertum, Gesundheit und Wohlbefinden, Bildung oder die Schaffung von Arbeitsplätzen und hilft Menschen, sich schnell an eine sich verändernde Welt anzupassen. Wir fühlen uns verpflichtet die globale App Store Community — vom kleinen Entwicklerstudio, das es in nahezu allen Ländern gibt, bis hin zu Unternehmen, die Tausende von Arbeitnehmern beschäftigen — noch mehr zu unterstützen und zu fördern, damit diese Gemeinschaft weiterhin Innovationen vorantreibt, Arbeitsplätze schafft und das Wirtschaftswachstum der Zukunft fördert.“

Reisen, Mobilität und Konsum sind die Hauptumsatztreiber im App Store

Von den bewegten Summen entfielen rund 413 Milliarden Dollar auf physische Güter oder Dienste, so Apple. Sogenannte M-Commerce-Apps erzeugten im Einzelhandelssektor – ausgenommen Lebensmittel – ein Umsatzvolumen in Höhe von rund 2268 Milliarden Dollar.

Reise-Apps wie Expedia. Lufthansa und GetYourGuide erzeugten einen Umsatz von rund 57 Milliarden Dollar. Auch Mobilität-Apps wie Uber waren ein wichtiger Umsatzfaktor im letzten Jahr. Rund 40 Milliarden Dollar an Umsatz wurden auf diese Weise produziert.

Der Lebensmittelverkauf ist immerhin noch für ein Umsatzvolumen von 31 Milliarden Dollar verantwortlich.

