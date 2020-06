Analyst: iPhone 12 motiviert viele Kunden zum Update, Aktie wird steigen

Das iPhone 12 wird viele Nutzer zu einem Update ihrer Hardware motivieren, sind Beobachter überzeugt. Auch Covid-19 werde diesen Trend nicht nachhaltig ausbremsen. Entsprechend haben die Analysten für die Apple-Aktie ihren Daumen wieder gehoben.

Apple wird vom iPhone 12 zahlreiche Einheiten verkaufen, glaubt Daniel Ives. Der Analyst von Wedbush hatte zuvor die aus Kundensicht eher unerfreuliche Vermutung in den Raum gestellt, wonach Apple seine iPhones in Zukunft komplett ohne Kopfhörer ausliefern werde, um die Verkäufe der AirPods anzutreiben, wie wir zuvor berichtet hatten. Und wenn das dem iPhone-Käufer tendenziell eher weniger Vergnügen bringen dürfte, wie auch die mögliche Limitierung von 5G für europäische Kunden, sind weitere Prognosen des Analysten für Apple durchaus positiv.

So sieht er in seiner jüngsten Notiz für Investoren eine starke Nachfrage nach dem iPhone 12, die eben auch durch dessen 5G-Unterstützung getrieben werden dürfte. Viele iPhones seien reif für ein Update, so Ives. Allein 350 Millionen der aktuell weltweit in Verwendung befindlichen 950 Millionen iPhones werden in nächster Zeit von ihren Besitzern ersetzt werden, schätzt er.

Viele Käufer werden darüber hinaus zum iPhone 12 greifen, so die Prognose.

Das iPhone 12 kommt halbwegs pünktlich

Weiter geht er davon aus, dass Apple keine größeren Schwierigkeiten haben wird, seinen üblichen Zeitplan einzuhalten. Der Zeitpunkt des Marktstarts, das war ein Top-Thema der Gerüchteküche während der letzten Monate und Einigkeit war hier selten zu beobachten. Aktuell sieht eine knappe Mehrheit der Beobachter eine Ankündigung der neuen Modelle im September und einen mehr oder weniger rasch darauffolgenden Marktstart. Der wird laut Ives bis Anfang Oktober erfolgen.

Diese Faktoren nimmt er zum Anlass, das Kursziel für die Apple-Aktie auf 375 Dollar anzuheben. Das Papier hatte in den letzten Wochen wie berichtet regelrechte Höhenflüge angetreten.

