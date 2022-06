Home Daybreak Apple Dual-USB-C-Charger im Detail | Targobank unterstützt Apple Pay | Paramount+ ab Dezember – Daybreak Apple

Dual-USB-C-Charger im Detail | Targobank unterstützt Apple Pay | Paramount+ ab Dezember – Daybreak Apple

Guten Morgen! Passend zu den neuesten MacBooks brachte Apple einen neuen USB-C-Charger mit zwei Anschlüssen heraus und nun gibt es weitere Details zu diesem. Außerdem können Targobank-Kunden nun von Apple Pay profitieren und Paramount+ kommt im Dezember zu uns. Die Zusammenfassung der gestrigen News.

Dual-USB-C-Ladegerät: Ladeeigenschaften und Teardown

Apple bot die längste Zeit ausschließlich Netzteile mit nur einem USB-C-Anschluss an. Mit den neuen MacBooks stellte man schließlich eine Option mit zwei Ports und einer Ladeleistung von 35 Watt vor. Wie Apple in einem Support-Dokument nun erklärt, erhalten zwei angeschlossene Geräte unter bestimmten Umständen je nur 50 Prozent dieser Leistung. Bei AirPods und einer Apple Watch ist das Verhältnis ein wenig anders, da diese nicht so schnell geladen werden müssen. Zudem gibt es einen Teardown des Ladegerätes.

Targobank bietet ab sofort Apple Pay an

Apple Pay ist bereits seit einigen Jahren auf dem deutschen Markt verfügbar, wobei alle großen Banken den Service bereits unterstützen. Es gibt allerdings auch einige Verweigerer, wie zum Beispiel die Postbank und auch die Targobank für die längste Zeit. Letztere sprang nun aber doch auf den Zug auf. Kreditkarten von dieser kann man von nun an in der Wallet-App für die Bezahlung mit Apple Pay hinzufügen.

Paramount+ kommt nach Deutschland

Streaming-Dienste gibt es schon zur Genüge, doch mit Paramount+ gesellt sich ab Dezember 2022 eine weitere Option zu den bereits bekannten Namen dazu. Preislich liegt das Abo bei 7,99 Euro pro Monat, wobei es für Sky-Kunden kostenlos im Entertainment-Paket enthalten sein wird. Und was bekommt man dafür? Einige Menge an bekannten Filmen und Serien und die Möglichkeit, Filme in einem Zeitraum von 30 bis 45 Tagen ab Kinopremiere anzuschauen.

Darüber berichteten wir außerdem

Einfuhrsperre für iPhones?

Dass Apple öfter in Patentstreite verwickelt ist, ist nicht neu. Der Konflikt mit dem Unternehmen Ericsson eskaliert nun weiter, sodass ein Einfuhrstopp für iPhones droht. Lest selbst:

Neues iWork-Update ist da

Ihr arbeitet häufiger mit Pages, Numbers oder Keynote? Dann solltet ihr nach den neuesten Aktualisierungen für diese Apps Ausschau halten. Das Update für Keynote bringt etwa dynamische Hintergründe. Die Details:

Kein neuer AirPort im Anmarsch?

Der AirPort wurde schon vor Längerem begraben. Eine Einreichung bei der FCC ließ dann vermuten, dass Apple doch noch an einem Nachfolger arbeitet. So wie es aber scheint, handelt es sich dabei nur um ein internes Gerät.

Das ist auch schon wieder das Ende der täglichen Zusammenfassung. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch!

