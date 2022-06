Home Sonstiges Paramount+: Ab Dezember 2022 verfügbar

An Streamingdiensten herrscht hierzulande eigentlich kein Mangel: Man kann zwischen Netflix, Disney+, Prime Video, Peacock, Apple TV+ und CO wählen. Zum Ende des Jahres kommt mit Paramount+ eine weitere Option hinzu.

Paramount+ startet im Dezember 2022

Der neue Streamingdienst von ViacomCBS startet hirzulande im Dezember und wird mithilfe einer eigenen App auf allen relevanten Plattformen verfügbar sein. Der Anbieter selbst spricht von über 9000 Videostunden an eigenen Inhalten. Unter anderem könnt ihr euch auf diese Inhalte freuen:

Paramount+ Originals

No Activity

Star Trek: Discovery

Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Picard

Stephen Colbert Presents Tooning Out the News

The Good Fight

Why Women Kill

Comedy

Frasier – Frasier’s back

Grease: The Rise of the Pink Ladies

Guilty Party

Inside Amy Schumer

Reno 911! The Hunt For QAnon

The Game

The Harper House

The Weekly Show with Trevor Noah

Younger – Darren Star’s

Untitled Beavis & Butt-head Movie

Workaholics Movie

Scripted Dramas

Criminal Minds

Flashdance

Halo

Land Man

Love Story

Mayor of Kingstown

Star Trek: Strange New Worlds

The Italian Job

The Man Who Fell To Earth

The Offer

The Parallax View

Y:1883

Yellowstone Spinoff 6666

Kinderinhalte

Avatar

Dora the Explorer

iCarly

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years

Rugrats

Star Trek: Prodigy

The Fairly Odd Parents

Reality

Big Brother Live Feeds

Dating Naked

Ink Masters

Love Island on Paramount+

Queen of the Universe

Road Rules

RuPaul’s Drag Race All Stars

The Challenge: All Stars

The Real World: Homecoming: New York

Music

Behind the Music

From Cradle to Stage

MTV’s Unplugged

Yo! MTV Raps

Sport

THE NFL ON CBS

The Masters

NCAA Division I Men’s Basketball Championship

PGA TOUR

SEC ON CBS

The PGA Championship

National Women’s Soccer League

UEFA Champions League

Darüber hinaus sollen neue Kinofilme in einem Zeitraum von 30 bis 45 Tagen ab Kinopremiere verfügbar sein. Unter anderem stehen hier „A Quiet Place Part II“, „PAW PATROL: The Movie“ und „Mission: Impossible 7“, „Snake Eyes“, „Clifford the Big Red Dog“, „Top Gun: Maverick“, „Sonic the Hedgehog 2“, „Transformers 7“, „Dungeons and Dragons“ und „Scream“ in den Startlöchern.

Preise

Das Portfolio macht Lust auf mehr und die Möglichkeit, die neuesten Kinofilme spätestens anderthalb Monate nach Kinostart zu schauen, sind ziemlich attraktiv. Vor allem, wenn man sich den Preis von 7,99€ pro Monat anschaut. Kunden von Sky bekommen Paramount+ im Entertainment-Paket kostenfrei dazu.

