Dreame Staubsauger und Roboter: Beim Frühjahrsputz -18 % sparen

Während in Sachen Haushaltsgeräte einst alteingesessene Marken unangefochtene Meisterklasse waren, rütteln immer mehr internationale Newcomer am Podest oder haben es bereits erklommen. In den letzten Jahren hat sich vor allem die Anzahl an preiswerten sowie leistungsstarken Saugrobotern und Akku-Staubsaugern vergrößert. Eine dieser aufstrebenden Marken ist Dreame. Noch bis zum 03. April spart ihr bei Amazon auf ausgewählte Dreame-Produkte zwischen 15 und 18 Prozent.

Dreame L10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion

Vor Kurzem haben wir euch das Modell Dreame Z10 Pro in unserem Test vorgestellt (HIER nachlesen). Er unterscheidet sich zum L10 Pro nur dahingehend, dass er eine Absaugstation für den Staubbehälter hat. Die restlichen Funktionen sind annähernd gleich. So dürft ihr euch auch beim L10 Pro auf einen wahren Navigationskünstler freuen, der gekonnt Hindernisse umgeht und dank seiner Sensoren eine sehr genaue Karte eures Zuhauses erstellt.

Die ausgeklügelte Technik sorgt auch dafür, dass der Roboter in strengen Linien oder im Netzmuster durch die Wohnung fährt. Manch andere Roboter folgen da eher dem Chaosprinzip. In der zugehörigen App Xiaomi Home wird detailliert angezeigt, wo der Sauger schon war und was er noch vor sich hat. Apropos App: Bis auf kleine Übersetzungsfehler ist diese ein echtes Feature-Powerhouse!

Um den Staub noch besser entfernen zu können, hat der Dreame L10 Pro (und auch der Z10 Pro) einen feuchten Lappen, den er hinter sich herzieht. Getränkt wird er von einem Wassertank, der bei normaler Verwendung locker für eine Netto-Reinigungsfläche von 60 qm ausreicht.

Dreame L10 Pro: 389,99 331,49 Euro (-15 %)

Dreame W10 Saug- und Wischroboter

Für einen bald folgenden Testbericht liegt unserer Redaktion das aktuelle Topmodell Dreame W10 bereits vor. Deshalb können wir auch hier erste Erfahrungen mit euch teilen. In vielerlei Hinsicht hat sich bei diesem schneeweißen Reiniger einiges getan: Der Corpus ist nun in D-Form. Das bedeutet, er erreicht Raumecken und schwer zugängliche Stellen erheblich besser. Auch das Fahrprofil und die Akkukapizität wurden erheblich verbessert.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der völlig automatisierten Wischfunktion mit Frisch- und Schmutzwasser. Zwei sich drehende Mop-Pads an der Unterseite des Roboters sorgen für ein sehr gutes Reinigungsergebnis. Der Clou: Die Ladestation befüllt den Roboter automatisch mit frischem Wasser und pumpt das dreckige Wasser ab. Man muss nur noch die großen, vier Liter fassenden Tanks in der Ladestation leeren bzw. auffüllen. Auch die völlig automatische Reinigung sowie Trocknung der Wischpads sind äußerst nützlich im Alltag.

Natürlich profitiert auch der W10 von der Xiaomi-Home-App. Jedoch zeigt sie, dass Dreame auch hinter den Kulissen fleißig optimiert hat: So kann man beispielsweise für jeden Raum eigene Reinigungsprofile anlegen, etwa um Echtholzböden mit weniger Wasser zu reinigen als die Fließen im Bad.

Dreame W10: 1.099,99 889,99 Euro (-18 %)

Dreame H11 Max Nass- und Trockensauger

Wer doch eher auf manuelle Reinigung setzt oder bei sich Zuhause keinen Roboter einsetzen kann, wird ebenfalls bedient. Der Dreame H11 Max ist allerdings kein normaler Staubsauger, sondern kann auch mit einer Wischdüse, die optisch einem Farbroller ähnelt, reinigen. Das Wischen läuft dann ähnlich ab wie beim Dreame W10: Über einen Frischwassertank wird die Staubsaugerdüse befeuchtet und das dreckige Wasser wird direkt in einen Schmutzbehälter gesaugt.

Die Saugleistung von 10.000 pa macht kurzen Prozess mit dreckigen Böden. Eine LED-Anzeige gibt etwa Auskunft über den Akku-Status oder den Saugmodus. Der ergonomische Griff sorgt für ein angenehmes Reinigen auch über längere Zeit hinweg. Der Akku reicht für über 30 Minuten aus.

Der Standfuß des H11 Max hat ebenso eine Reinigungsfunktion für die Wischrolle: Mit der Betätigung eines dafür vorgesehenen Knopfes läuft Frischwasser vom Sauger in die Ladeschale. Damit wird die Rolle nach und nach sauber.

Dreame H11 Max: 469,99 389,99 Euro (-17 %)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

