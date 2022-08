Home Sonstiges Disney+ wird ohne Werbung deutlich teurer

Disney+ war lange einer der günstigeren Streamingdienste, das ändert sich jetzt: Denn quasi durch die Hintertür werden die Preise erhöht. Zum alten Preis muss der Zuschauer nun Werbung akzeptieren. Die Änderungen kommen zuerst in den USA, bald aber wohl auch hier.

Disney+ hat einen beeindruckenden Erfolg auf dem Streamingmarkt vorzuweisen: Rund 137 Millionen Zuschauer hat der Dienst weltweit, daraus sollen binnen zwei Jahren zwischen 230 und 260 Millionen Abonnenten werden.

Diesen rasanten Start verdankt der Dienst einerseits seinem von Anfang an umfangreichen Katalog an Inhalten, aber auch dem vergleichsweise günstigen Preis von 7,99 Dollar im Monat. Dieser Preis bleibt zwar auch in Zukunft, dafür erhalten die Zuschauer aber Werbung.

Disney+ erhöht die Preise

Der werbefinanzierte Tarif bei Disney+ ist schon länger kein Geheimnis mehr, das Unternehmen hatte ihn vor einiger Zeit auch bestätigt, Apfelpage.de berichtete. Netflix arbeitet ebenfalls an Plänen für einen werbefinanzierten Tarif. Wer aber keine Werbung sehen möchte, muss drauf zahlen: Disney+ hebt den monatlichen Preis auf 10,99 Dollar an. Der Jahrespreis liegt bei 109,99 Dollar.

Die Preisanpassung wird im Dezember wirksam, angekündigt wurde sie zunächst nur für die USA, aber auch Kunden in Deutschland werden früher oder später auf den neuen Tarif umgestellt werden. Allerdings können Kunden der Telekom sich eijn Jahr kostenlose Nutzung von Disney+ sichern, hier dazu mehr.

