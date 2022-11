Home iPhone Die iPhones gehen aus: US-Händler warnen vor leeren Lagern

Die iPhones gehen aus: US-Händler warnen vor leeren Lagern

Apple ist in einer unglücklichen Lage: Es könnte wohl deutlich mehr iPhones verkaufen, wenn da nicht die Probleme in der Produktion wären. Nun warnen auch Händler vor einer eingeschränkten Verfügbarkeit. Auch hier ist in der Hauptsache das iPhone 14 Pro und Pro Max betroffen.

Wer sich aktuell ein iPhone 14 Pro kaufen möchte, hat es nicht ganz leicht: Bei Apple wird es schon jetzt schwer, noch eine Lieferung vor Weihnachten zu ergattern, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Viele Kunden gehen in dieser Situation zu Dritthändlern wie Amazon, die manchmal eine schnellere Lieferung versprechen. Doch wenn die Menge verfügbarer Geräte begrenzt ist, ist auch dort schnell das Ende der Fahnenstange erreicht.

Best Buy warnt: Die iPhones werden knapp

In den USA gehen der Handelskette Best Buy offenbar nun auch die iPhones aus. CEO des Handelsriesen Corie Barry wird von der Agentur Reuters mit entsprechenden Aussagen zitierthttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/apples-pro-iphones-will-be-harder-find-stores-this-holiday-best-buy-2022-11-22/: Tatsächlich sehe man eine große Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro und könne dieser nicht mit einem adäquaten Angebot begegnen. Man versuche, das Kaufinteresse auf rabattierte Alternativen umzuleiten. Das könnten etwa das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sein, hier fällt das Verbraucherinteresse allerdings deutlich weniger euphorisch aus. Apple hatte erklärt, aufgrund der Corona-Beschränkungen in China mit Engpässen im wichtigen Weihnachtsgeschäft zu rechnen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Der Marktbeobachter Daniel Ives geht davon aus, dass Apple am Black Friday rund acht Millionen iPhones verkaufen wird, das wären zwei Millionen verkaufte Einheiten weniger als im Vorjahr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!