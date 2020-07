Die Apple Watch Series 6 soll den Blutsauerstoff messen

Die Apple Watch soll in Zukunft auch den Blutsauerstoff messen. Entsprechende Gerüchte gab es schon länger, auch befeuert durch Funde in watchOS 7, nun sind neue Informationen über einen entsprechenden Sensor in der nächsten Apple Watch aufgetaucht.

Die Apple Watch soll einen Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts erhalten, das ist die zentrale Aussage einem aktuellen Bericht der Fachzeitschrift Digitimes. Das in Taiwan erscheinende Blatt schreibt, Apple habe eine Vereinbarung über die Fertigung von Apple Watch Series 6-Komponenten mit dem Zulieferer ASE Technology getroffen. Die Fertigung der nächsten Generation der Apple Watch werde derzeit vorbereitet.

Der Blutsauerstoffsensor in der Apple Watch war schon zuvor Gegenstand von Spekulationen, Apfelpage.de berichtete. Hierbei gab es allerdings verschiedene Überlegungen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Funktion.

Blutsauerstoffmessung auch mit aktuellen Modellen?

Ausgelöst wurden sie durch Funde einer Blutsauerstoffmessung in Betas von watchOS 7. Daraufhin wurde gemutmaßt, Apple könnte die Messung eventuell auch mit den optischen Sensoren zur Pulsmessung realisieren, prinzipiell ist dies möglich. Ob nun eine Apple Watch Series 6 bedeutet, dass das Feature ausschließlich ab der kommenden Version der Apple Watch verfügbar ist, muss noch abgewartet werden.

Ein Blutsauerstoffgehalt von 95% oder höher gilt bei Erwachsenen als normal, fällt der Wert deutlich unter diese Schwelle, deutet das auf ernstliche gesundheitliche Probleme hin.

Die neue Apple Watch wird wie üblich im Herbst erwartet. Frühere Leaks behaupteten, Apple werde sie im Rahmen einer ersten Keynote am 08. September vorstellen, während neue Macs und ein aktualisiertes iPad Pro auf einer weiteren Veranstaltung Ende Oktober gezeigt werden sollen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!