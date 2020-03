Ab watchOS 7: Apple Watch wohl auch zur Blutsauerstoffmessung nutzbar

Die Apple Watch kann künftig wohl auch den Blutsauerstoffgehalt messen. Diese Funktion wird offenbar in watchOS 7 verfügbar werden, derzeit ist aber noch unklar, ob hierfür auch neue Hardware erforderlich ist. Zudem wird das EKG weiter verbessert.

Apple hat für die neue watchOS-Generation offenbar auch weitere neue Gesundheitsfeatures in Vorbereitung. So findet sich im Code einer frühen Version von watchOS 7 ein Hinweis auf eine Funktion, mit der sich der Sauerstoffgehalt im Blut messen lässt. Dabei gilt ein Wert zwischen 95% und 100% als gesund, alles unterhalb von 80% deutet auf ernstliche medizinische Probleme hin. Vergleichbar der Warnungen bei einer unregelmäßigen Herztätigkeit, soll auch eine Warnung bei einem zu geringem Blutsauerstoffgehalt ausgegeben werden.

Blutsauerstoffmessung auch mit aktuellen Apple Watch-Modellen möglich?

Aktuell ist noch nicht klar, ob Apple Watch-Nutzer einer aktuellen Version ebenfalls von der neuen Funktion profitieren. Fitbit, das inzwischen zu Google gehört, hat es in der Vergangenheit tatsächlich geschafft, eine Blutsauerstoffmessung per Software-Update für ein altes Modell zu realisieren. Ob Apple diesen Weg ebenfalls beschreitet oder die Funktionalität nur auf der Apple Watch Series 6 zur Verfügung stellen wird, ist nicht abzusehen. Weiterhin erwartet wird eine Verbesserung der EKG-Funktion, die nun auch innerhalb eines breiteren Pulsspektrums zuverlässige Ergebnisse liefern soll. Zudem rechnen Beobachter mit einer Sleep-Tracking-Funktion für die Apple Watch Series 6, Apfelpage.de berichtete. watchOS 7 wird wohl auf der WWDC 2020 in einer ersten Developer Beta vorgestellt, sofern die Veranstaltung nicht abgesagt wird.

-----

