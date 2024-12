Home Sonstiges Deutsche sehen Temu kritisch: Was haltet ihr von der Billig-Plattform?

Deutsche sehen Temu kritisch: Was haltet ihr von der Billig-Plattform?

Nahezu aus dem Nichts ist Temu in den vergangenen Jahren groß geworden und heute neben Amazon und Alibaba einer der größten, weltweit agierenden Online-Marktplätze. Der rasante Aufstieg gelang durch Dumping-Preise und fragwürdige Methoden. In Deutschland wird das Portal deutlich kritischer gesehen als in anderen Ländern.

Das ergibt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio. Demnach haben 18 Prozent der Deutschen ein sehr negatives Bild von Temu. Jeder Zweite bewertet die Plattform mit „sehr negativ“, „negativ“ oder „eher negativ“.

Andere Länder sehen Temu positiver

Im Vergleich mit anderen Ländern sieht Deutschland Temu äußerst kritisch. In den USA liegt der Anteil sehr negativer Bewertungen bei acht Prozent, in Spanien sind es nur vier. Italien und Großbritannien liegen mit 11 Prozent in der Mitte und Frankreich hat mit 16 Prozent etwa unsere Verhältnisse.

Bei der Umfrage wurden 6.000 Menschen befragt, davon wussten nur 200 nicht, was Temu ist. Gründe für die Bewertung wurden nicht abgefragt.

Das fragwürdige Vorgehen von Temu

Temu ist immer wieder wegen fragwürdiger Praktiken in der Kritik. Wie Apfelpage berichtete, mahnte die Verbraucherzentrale die Plattform wegen Manipulation und Irreführung ab. Temu gelobte zwar Besserung, das Image ist aber weiterhin schlecht. Erst im Oktober leitete die EU ein Verfahren gegen Temu ein, weil es vermeintlich illegale Produkte wie Fälschungen verkaufte.

Der SWR berichtete vor wenigen Monaten über das Umgehen von Steuerzahlungen durch Temu. Dem Händler wird vorgeworfen, seine Produkte nicht richtig zu deklarieren und Sendungen auf mehrere Pakete aufzuteilen, um unter zollfreien Sendungswert von 150 Euro zu bleiben. Die Reportage haben wir euch hier verlinkt:

„Temu: So nutzt die Plattform Steuerlücken aus | Plusminus SWR“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie steht ihr zu Temu? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

