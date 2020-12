Home Daybreak Apple Der Komplex AirPods Max: zu teuer? Der Komplex Facebook: Zu groß? – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser! Wir können alle jeden Tag so viel lernen, nicht wahr? – beispielsweise, habt ihr schon gewusst: Wenn man an einem Mac mit 32 GB RAM arbeitet und der bei der Arbeit immer so langsam ist – und wenn man dann mal 34 von 121 geöffneten Tabs in Safari schließt, dann geht er wieder richtig gut. Nun, ok, so viel zur TIL-Lektion des Tages. In dieser Ausgabe möchte ich ohnehin ein wenig zur Diskussion aufrufen, denn wirklich viel ist nicht passiert am gestrigen Tag, dafür ist aber das, was war, für treffliche Diskurse geeignet.

Ich freue mich an dieser Stelle übrigens sagen zu können, dass mir der Ton und auch die Diskussionen der letzten Tage / ein-bis zwei Wochen in der Community wieder deutlich besser gefallen. Ich denke, viele von uns haben inzwischen verinnerlicht, dass man über (fast) alles verschiedener Meinung sein und trotzdem vernünftig miteinander umgehen kann. Bitte weiter so.

Die AirPods Max (Affiliate-Link) sind auch am Tag nach ihrer Präsentation noch das Top-Thema. Wir haben zwei Umfragen zu den neuen Premium-Kopfhörern gestartet, an denen ihr zahlreich teilgenommen habt. Auch wurde fleißig kommentiert, vor allem über den Preis wurde häufig diskutiert und nun, noch haben wir die Max noch nicht probegehört- oder getragen, die detaillierten Eindrücke müssen also noch ausbleiben, aber verhältnismäßig groß ist doch der Vertrauensvorschuss, den Apple hier bekommt. Wir haben übrigens auch im Apfelplausch von gestern über die AirPods Max gesprochen, dies gern als Hör-Tipp.

Ah, aber an der Stelle wollen wir trotzdem nicht verpassen noch einmal darauf hinzuweisen, dass die AirPods Max ohne U1-Chip kommen, ergo wohl nicht per Wo ist gefunden werden können, sollten sie einmal verlegt werden. Blöd.

Wird Facebook zerschlagen?

Das hatten sich ja schon viele lange gewünscht: Facebook muss WhatsApp und Instagram abgeben, das will die amerikanische FTC erreichen, hier die Hintergründe von gestern. Genau das hatten aber auch schon lange viele Beobachter gefordert. Facebook hätte WhatsApp und Instagram nie kaufen dürfen. Ob das Unternehmenskonstrukt in absehbarer Zeit tatsächlich zerschlagen wird und WhatsApp und Instagram wieder eigenständig werden, bleibt abzuwarten, auf jeden Fall hätte die FTC hierbei die Unterstützung der Politik, denn in wenigen Fragen waren siech in den USA beide politische Lager einmal so einig wie in der Frage der Regulierung der Digitalkonzerne.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der Algorithmus für die EKG-Funktion und die Warnungen bei unregelmäßiger Herztätigkeit wurde von Apple in watchOS 7.2 überarbeitet, zu den möglichen Hintergründen dieser Generation 2 des Algorithmus lest ihr hier mehr. watchOS 7.2 und iOS 14.3 werden Anfang kommender Woche erwartet.

Die Xbox-Games starten im Browser auf dem iPhone.

Weil sie nicht in den App Store dürfen, starten die Games des Xbox Game Pass also im Browser, hier weitere Infos. Im Frühling 2021 soll es so weit sein und nun, ob Apple über diese Entwicklung glücklich ist, steht dahin, bis jetzt hat man in Cupertino aber noch nicht versucht, diesen Schritt zu verhindern.

Fake News verunsichern die Deutschen.

Noch bevor Corona kam, war „Fake News“ wohl das Unwort der Redakteure. Wann immer wir dieses Wort in den Kommentaren und Leserbriefen zu unserer Berichterstattung lesen, möchte sich mancher Kollege am liebsten auf Friseur umschulen lassen. Schlimm ist, dass inzwischen viel zu viele Menschen viel zu viele Nachrichten für Fake News halten, nämlich rund 76% der Befragten einer unlängst durchgeführten Erhebung unter 24 Jahren. Dabei denken sie bei dem Begriff zu aller erst an Nachrichten aus dem Internet. Und hier ergibt sich auch sofort das Problem: Das Netz, die sozialen Medien wie YouTube, Instagram und Facebook sind tatsächlich voll von Fake News, eine wirklich besorgniserregende Entwicklung.

Die Verunsicherung der Bürger, welcher Nachrichtenquelle noch zu trauen ist, ist tatsächlich beunruhigend.

Trotzdem wünsche ich euch einen guten Start in den Tag und macht was draus!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

