watchOS 7.2 bringt EKG-Algorithmus der zweiten Generation auf die Apple Watch

In watchOS 7.2 kommt ein überarbeiteter Algorithmus im EKG-Feature der Apple Watch zum Einsatz, das geht aus Apples Dokumentation für Entwickler hervor. Diese liefert allerdings keine Informationen über die Natur der vorgenommenen Verbesserungen. watchOS 7.2 und iOS 14.3 werden Anfang kommender Woche erwartet.

Apple setzt in watchOS 7.3 auf einen neuen Algorithmus im EKG-Feature, das zeigt die Dokumentation für Entwickler, in der Apple diesen Algorithmus der zweiten Generation erwähnt. Allerdings geht sie nicht weiter auf die Vorzüge oder die konkrete Natur dieser neuen Generation ein.

MacRumors tippt nach Durchsicht der Unterlagen auf eine Verbesserung, die Herzprobleme wie Vorhofflimmern auch bei höheren Herzfrequenzen erkennen soll, dies würde etwa während Trainings, die von der Uhr aufgezeichnet werden, eine Rolle spielen.

Das EKG-Feature kam mit der Apple Watch Series 4 und mit ihm kam auch die Benachrichtigung bei unregelmäßiger Herztätigkeit, beide Features können in Kombination oder auch einzeln Nutzer vor ernsten Herzerkrankungen warnen und haben in zahlreichen dokumentierten Fällen auch bereits das Leben von Apple Watch-Trägern gerettet, Apfelpage.de berichtete verschiedentlich.

watchOS 7.2 erscheint kommende Woche

watchOS 7.2 wird wohl am kommenden Montag von Apple für alle Nutzer veröffentlicht, denn an diesem Tag startet wie berichtet der neue Dienst Apple Fitness+ in den USA und der erfordert wenigstens watchOS 7.2. Neben der Unterstützung von Fitness+ bringt watchOS 7.2 auch das neue Feature Cardio Fitness auf die Apple Watch.

iOS 14.3 und tvOS 14.3 werden ebenfalls kommende Woche erwartet.

