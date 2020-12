Home Apfelplausch AirPods Max: Unsere Meinung | HomePod Mini-Eindrücke | Kommt Apple One+? – JETZT im Apfelplausch

Die AirPods Max sind da und das ist natürlich ein großes Thema der heutigen Sendung. Wir sprechen über mögliche Zielgruppen und unsere Erwartungen an den neuen Kopfhörer, den wir in der Redaktion auch testen werden. Daneben sprechen wir noch über den HomePod Mini, neue Mac-Prozessoren und diverse andere Dinge. – willkommen zur Episode 172.

Und in dieser neuen Episode beginnen wir natürlich wieder wie üblich mit einem Blick in den Postkasten und schauen, welche interessanten Zuschriften uns über die diversen sozialen Kanäle so erreicht haben.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:03:40: Hörerpost: Apple Support Erfahrungen | MagSafe besser als gedacht

Hörerpost: Apple Support Erfahrungen | MagSafe besser als gedacht 00:14:45: AirPods Max sind da: Zusammenfassung + Meinungen

AirPods Max sind da: Zusammenfassung + Meinungen 01:04:00: HomePod mini Eindrücke: Lukas hat den Apple Speaker

HomePod mini Eindrücke: Lukas hat den Apple Speaker 01:18:30: Zukunft des M1 | Macs 2021 und 2022 | Lukas‘ MacBook Air im Alltag

Zukunft des M1 | Macs 2021 und 2022 | Lukas‘ MacBook Air im Alltag 01:31:30: Kommt ein Apple One+?

Der AirPods Max ist da – und jetzt?

Das versuchen wir ein wenig einzuordnen. Alle Details zum neuen OverEar-Premium-Kopfhörer zum Premiumpreis gibt es hier kompakt zusammengefasst. Wir ordnen auch die Ergebnisse unserer Umfrage oder besser, unserer beiden Umfragen zum AirPods Max (Affiliate-Link) ein, an denen ihr auch immer noch teilnehmen könnt.

Was kann der HomePod Mini?

Lukas hat sich den neuen HomePod Mini bestellt und wir sprechen ein wenig darüber, was er kann und was nicht. Ich liefere derweil ein wenig Kontrast aus der 100-Euro-Klasse und ergänze Aspekte zum Echo 4.

Kernige Zeiten

Apples M2 wird sicher noch deutlich mehr Kerne haben, als der M1, wir gehen ein wenig auf diese Ausblicke auf Apples Chipentwicklung ein, über die wir zuvor berichtet hatten.

Spannend werden die nächsten Jahre auf jeden Fall.

iPhone im Abo?

Und am Ende sprechen wir noch einmal über einen möglichen Ansatz, neben Services und Software auch Hardware von Apple im Abo zu vermarkten, Analysten finden die Idee gut, wir haben da so unsere Zweifel.

