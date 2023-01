Home Daybreak Apple Der KI-Hörbuchsprecher kommt | Googles Kampf für RCS | Apple-Quartalszahlen im Februar – Daybreak Apple

Der KI-Hörbuchsprecher kommt | Googles Kampf für RCS | Apple-Quartalszahlen im Februar – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Was war zuletzt besonders spannend in der Apple-Welt? Das war aus meiner Sicht etwas, das auf den ersten Blick gar nicht so aufregend klingt. In Apple Bücher gibt es jetzt erstmals Bücher, die von einer KI gelesen werden. Das kann in ein paar Jahren mal erhebliche Auswirkungen haben. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples Bücher-Shop ist ein eher unauffälliges Angebot, doch die jüngst vorgestellte Initiative ist bemerkenswert. Apple stellt inzwischen Bücher im Apple Book Store bereit, die man als eine Art Hörbuch Lite bezeichnen könnte. Sie werden von einer Computerstimme gelesen, die sich aber gar nicht so anhört. Auf diese Weise können in Zukunft vielleicht Hörbücher deutlich zügiger und preisgünstiger produziert werden. Wieso die Hörbuchsprecher sich auf absehbare Zeit dennoch keine Sorgen um ihren Job machen müssen, lest ihr hier.

Google drängt weiter auf RCS im iPhone

Google gibt nicht auf: Mit einer neuen Kampagne drängt das Unternehmen nach einer Unterstützung für RCS im iPhone. Den Quasi-Nachfolger der SMS unterstützt Google schon lange in seiner Messages-App, Apple wird hier aber wohl vorerst nicht nachziehen, hier dazu mehr.

Apple kündigt Quartalszahlen an

Das Weihnachtsgeschäft war schwierig für Apple, entsprechend werden die nächsten Quartalszahlen mit großer Spannung erwartet. Nun hat Apple den Termin für die Q1-Bilanz veröffentlicht.

Kurz und knapp

Was war sonst noch wichtig?

Welche Produkte wird Apple 2023 wohl einführen und wann werden sie vorgestellt? Unser Kolumnist wagt einen Ausblick auf einen möglichen Zeitplan für Produktstarts im Jahr 2023, den ich persönlich für ziemlich realistisch halte.

Nomad stellt ein neues Armband vor.

Nomad ist als Hersteller von Zubehör für die Apple Watch und weitere Apple-Produkte bekannt. Nun hat das Unternehmen ein neues Premium-Band für die Uhr von Apple vorgestellt, hier die Infos.

Samsung unterstützt smarte Leuchten im Fernseher.

Die bekanntesten und populärsten smarten Leuchtmittel können jetzt auch vom Smart TV in Verbindung mit einem Smart TV von Samsung genutzt werden, das Vergnügen ist allerdings nicht ganz billig, hier die Infos.

Amazon holt den großen Jobhammer raus.

Amazon setzt deutlich mehr Mitarbeiter vor die Tür als erwartet. Das Unternehmen hat sein Stellenstreichprogramm erheblich ausgeweitet, um die laufenden Kosten zu drücken, hier die Infos.

>Und über eine neue, nicht unbedingt beliebte Verhaltensweise von iOS 16 bei der Wiedergabe von HDMI-Inhalten auf Fernsehern könnt ihr hier mehr lesen.

Ich wünsche euch schon einmal einen entspannten Tag und einen angenehmen Start ins Wochenende.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!