Der etwas andere Jahresausblick: Die Veröffentlichungstermine 2023 für iPhone, iOS und MacBooks! (Die Kolumne)

Nein, ich möchte keinem Jon Prosser (dem wirklich nicht), einem Mark Gurman (dem schon eher) oder Ming-Chi Kuo (bin nicht sicher, ist so ein Finanz-Typ) nachahmen oder gar Konkurrenz machen. Ich bin kein Leaker, der Gerüchte aus mehr oder weniger seriösen Quellen großspurig (Prosser), seriös, aber kostenpflichtig (Gurman) oder zuverlässig (naja, Kuo) veröffentlicht. Trotzdem wage ich hier einen Jahresausblick und nenne die Termine für 2023. Wie? Mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Schauen wir uns gemeinsam an, wann Apple in den letzten Jahren Hard- und Software veröffentlicht hat, und leiten wir daraus eine begründete Vermutung für 2023 ab:

12. und 20. September und Dienstag

Wer nur die kurze Fassung möchte: Die neuen iPhones werden am Dienstag, 12. September 2023 vorgestellt, das neue iOS am Mittwoch, 20. September. Neue MacBooks Pro gibt es an einem Dienstag entweder im Juni/Juli oder zweimal (auch dienstags!), dann Anfang des Jahres und im Herbst. Wer die Beweisführung verifizieren (oder auch falsifizieren) möchte, was gute wissenschaftliche Arbeitsweise wäre, hier die Langfassung (unten die Listen mit den Daten):

Wochentage und Monate

Das neue iPhone wurde sechsmal an einem Mittwoch, siebenmal an einem Dienstag, einmal an einem Freitag (5s) und Montag (3GS) präsentiert; zehnmal im September, zweimal im Oktober, zweimal im Juni, einmal im Juli (2008) und das allererste iPhone wurde am 09. Januar 2007 vorgestellt.

September!

Da seit 2012 alle iPhones (außer die Zwischenmodelle in anderen Farben) immer an einem Dienstag oder Mittwoch im September oder Oktober vorgestellt wurden, sehr viel häufiger im September, ist dies sehr wahrscheinlich: Dienstag oder Mittwoch im September. Am häufigsten wurden die iPhones in der zweiten Septemberwoche vorgestellt, also wäre dies im nächsten Jahr Dienstag 12. oder Mittwoch 13. Wem das noch zu wenig ist: 55 Prozent für Dienstag, 45 Prozent für den Mittwoch. Also: Dienstag, 12. September. Wette?

iOS

Werten wir aus, wann Apple die neuesten Versionen des iOS veröffentlichte: Zweimal an einem Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag, siebenmal an einem Mittwoch. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch für einen Mittwoch. Der Termin wanderte 2010 von Juni/Juli in den Herbst, seit 2012 immer im September, oft Mitte September, meist zwischen 16. und 20. Ein Blick in den Kalender verrät es uns: Es wird Mittwoch, 20. September 2023!

MacBook

Wirklich kompliziert und unübersichtlich wird es beim Macbook. Hier machten die Modelle mit ohne Nachnamen (also nur „MacBook“), mit „Air“ oder „Pro“ so manche Kapriole (ersparen Sie mir die Versionsnummern). Bleiben wir beim MacBook Pro, das seit 2006 so vermarktet wird.

Mehrere Modelle pro Jahr

Neunmal wurden in einem Jahr Modelle an mehreren Terminen vorgestellt, oft ein kleines (13-/14-Zoll) und ein großes (15-, 16- oder 17-Zoll). Sehr selten (einmal, 2006) gab es vier Termine für neue Hardware innerhalb eines Jahres, sechsmal gab es zwei Veröffentlichungen, einmal Anfang des Jahres und das andere im Herbst. Nur 2019 gab es drei Veröffentlichungen, im Mai (15-Zoll), Juli (13-Zoll) und im November (16-Zoll), also hübsch über das Jahr verteilt.

Sieben Jahre mit nur einem Termin

Siebenmal gab es nur einen einzigen Termin für neue Modelle (wie 2021 und 2022). Es gab neue MacBooks Pro je einmal im April und im Oktober, aber fünfmal im Juni/Juli. Also wird es 2023 entweder zwei Veröffentlichungstermine für MacBooks geben: Anfang des Jahres und im Herbst. Oder nur eines im Juni/Juli. Wann genau? Hier gibt es kein Muster, die Termine lagen in den letzten Jahren von Anfang Juni bis Ende Juli.

Dienstags wird das neue MacBook Pro vorgestellt

Aber! Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Dienstag, an dem das MacBook Pro 2023 vorgestellt wird. Denn… die MacBooks seit 2006 wurden zweimal an einem Mittwoch und Donnerstag vorgestellt, zehnmal an einem Montag und! vierzehnmal an einem Dienstag!

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im Twitterurlaub (mal schauen, wie lange), aber auf Mastodon: fileccia@dju.social

Und hier die Termine als Listen:

iPhone-Veröffentlichungen

iPhone: 09. Januar 2007, Dienstag

3G: 11. Juli 2008, Mittwoch

3GS: 08. Juni 2009, Montag

4: 07. Juni 2010, Montag

4s: 04. Oktober 2011, Dienstag

5: 12. September 2012, Mittwoch

5s: 20. September 2013, Freitag

6: 09. September 2014, Dienstag

6s: 09. September 2015, Mittwoch

7: 07. September 2016, Mittwoch

X und 8: 12. September 2017, Dienstag

XS 12. September 2018, Mittwoch

11 Pro: 10. September 2019, Dienstag

i12 Pro: 13. Oktober 2020, Dienstag

13 Pro: 14. September 2021, Dienstag

14 Pro: 07. September 2022, Mittwoch

iPhone OS und iOS-Veröffentlichungen

(iPhone OS) 1.0: 29. Juni 2007, Freitag

2.0: 11. Juli 2008, Freitag

3.0: 17. Juni 2009, Mittwoch

(iOS) 4.0: 21. Juni 2010, Donnerstag

5.0: 12. Oktober 2011, Mittwoch

6.0: 19. September 2012, Mittwoch

7.0: 18. September 2013, Mittwoch

8.0: 17. September 2014, Mittwoch

9.0: 16. September 2015, Mittwoch

10.0.1: 13. September 2016, Dienstag

11.0: 19. September 2017, Dienstag

12.0: 17. September 2018, Montag

13.0: 19. September 2019, Donnerstag

14.0: 16. September 2020, Mittwoch

15.0: 20. September 2021, Montag

16.0: 12. September 2021, Montag

MacBook Pro-Veröffentlichungen (oft mehrere Modelle)

10. Januar 2006, Dienstag

24. April 2006, Montag

16. Mai 2006, Dienstag

24. Oktober 2006, Dienstag

11. Juni 2007, Montag

26. Februar 2008, Dienstag

14. Oktober 2008, Dienstag

06. Januar 2009, Dienstag

08. Juni 2009, Montag

13. April 2010, Dienstag

24. Februar 2011, Donnerstag

24. Oktober 2011, Montag

11. Juni 2012, Montag

23. Oktober 2012, Dienstag

13. Februar 2013, Mittwoch

22. Oktober 2013, Dienstag

29. Juli 2014, Dienstag

09. März 2015, Montag

19. Mai 2015, Dienstag

27. Oktober 2016, Donnerstag

05. Juni 2017, Montag

12. Juli 2018, Donnerstag

21. Mai 2019, Dienstag

09. Juli 2019, Dienstag

13. November 2019, Mittwoch

04. Mai 2020, Montag

10. November 2020, Dienstag

18. Oktober 2021, Montag

06. Juni 2022, Montag

-----

