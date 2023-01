Home Apps Samsung und Philips Hue kündigen Hue-Sync-App an – für 129 Euro

Samsung und Philips Hue kündigen Hue-Sync-App an – für 129 Euro

Die CES in Las Vegas startet heute und es gibt schon einige interessante und kuriose Neuvorstellungen: Dazu zählt auch die neue Hue-Sync-App, die exklusiv für bestimmte TV-Modelle von Samsung entwickelt wurde. Wir haben die Details dazu.

Hue-Sync-App für tizenOS

Wenn man Ambilight haben möchte, muss man entweder einen entsprechenden Fernseher von Philips kaufen oder mindestens knapp 200 Euro Straßenpreis für die Hue-Sync-Box investieren. Wer nun einen Samsung-Fernseher sein Eigen nennt, kann dies zukünftig mittels App-Kauf lösen. Signify und Samsung gaben im Rahmen der CES 2023 bekannt, dass ab sofort die Hue-Sync-App im App Store von tizenOS zum Preis von 129 Euro verfügbar ist.

Damit lassen sich die bereits vorhandenen Hue Leuchtmittel passend zum Bildschirminhalt animieren, um so ein stimmiges Lichtambiente zu erzeugen. Da die App nativ auf dem Fernseher installiert wird, sollen Verzögerungen bei der Lichtwiedergabe sowie Aussetzer verhindert werden. Ferner soll so auch die Unterstützung von internen Apps wie Netflix und Co. gewährleistet werden. Beide Unternehmen betonen dabei, dass sämtliche Standards wie Dolby Vision, HDR10+ und Co. supportet werden.

Es braucht ein 2022er TV-Modell

Bis hierher hört sich das recht attraktiv an und angesichts der Einschränkungen, welche die Hue Sync Box mit sich bringt, ist der Preis angemessen. Es gibt jedoch ein großes Aber: Es wird mindestens ein Q60 vorausgesetzt, was der 2022er Baureihe entspricht. Es gibt erste Modelle für knapp 600 Euro, Kunden mit älteren, aber höherwertigen TV-Modellen schauen in die Röhre.

Neue Leuchtmittel

Ergänzend dazu kündigt Philips Hue auch neue Leuchtmittel an. Dabei handelt es sich um die neue Philips Hue PAR38 Flutlichtlampen in Weiß und Umgebungsfarbe. Das Produkt wird als Ergänzung zum bestehenden PAR38 geliefert, das nur die weiße Farbe bietet. Darüber hinaus ist der Philips Hue Tap-Wählschalter mit Mini-Halterung jetzt als Alternative zur rechteckigen Wandhalterung erhältlich. Alle Produkte werden ab März erhältlich sein, ein genauer Europreis steht noch nicht fest. Das werden wir aber nachreichen.

