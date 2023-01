Home Apple Watch Premium-Qualität zum kleineren Preis: Nomad bring neues Armband für die Apple Watch heraus

Die Firma Nomad hat ein neues Aluminium-Armband für die Apple Watch herausgebracht. Obwohl dieses ein wertiges Design aufweist, ist es aufgrund seines geringeren Preises eher an Menschen gerichtet, die nach einem kostengünstigeren Apple-Watch-Armband aus Metall suchen.

Da in diesen Tagen die CES in Las Vegas stattfindet, ist es nicht unüblich, dass Unternehmen laufend neue Produkte vorstellen. Bei Nomad handelt es sich allerdings um einen Konzern, der überhaupt nicht auf der Messe vertreten ist. Dennoch hat dies ihn nicht davon abgehalten, ein neues Accessoire für die Apple Watch auf den Markt zu bringen.

Dabei handelt es sich um ein Metall-Armband für die Apple Watch, bestehend aus Aluminium, das in sowohl in Silber als auch in Space Grau erhältlich ist. Aufgrund seiner matten Textur passt es sich an das Aluminium-Gehäuse der Apple Watch an. Darüber hinaus verfügt es über einen magnetischen Verschluss, der mithilfe von zwei Knöpfen geöffnet werden kann.

Auch mit älteren Modellen kompatibel

Das Armband kann für Apple Watches erworben werden, deren Gehäusegröße entweder 42mm, 44mm, 45mm oder 49mm entspricht. Damit ist es sowohl mit der aktuellen Apple Watch Series 8 bzw. Apple Watch Ultra als auch mit älteren Modellen kompatibel. Der Preis beläuft sich auf 199 Dollar, was für ein Premium-Armband aus Metall eher erschwinglich ist.

