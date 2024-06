Home Sonstiges Das seht ihr bei Paramount+ im Juli und August 2024

Das seht ihr bei Paramount+ im Juli und August 2024

Die deutsche Mannschaft steht schon sicher im Achtelfinale der Europameisterschaft, das Spiel gegen die ungarische Nationalmannschaft haben knapp 24 Millionen Menschen gesehen – und das Turnier läuft noch bis zum 14. Juli. Da ist es verständlich, wenn sich Paramount+ mit der Liste seiner Neuzugänge etwas zurückhält.

Die Neuzugänge für Juli und August sind nun verfügbar

Deshalb sich der Streamingdienst, dessen Übernahme durch ein anderes Filmstudio nach wie vor ein Gerücht ist, dazu entschieden, die Neuzugänge für Juli und August anzukündigen. Allerdings ist die Anzahl auch nicht so herausragend, was vielleicht auch an den noch ausstehenden Sportevents liegen könnte. Die Tour De France sowie die Olympischen Sommerspiele in Paris stehen noch aus:

Ab dem 10. Juli – Staffel 2a – 9 Episoden – Transformers: EarthSpark

Ein Jahr später treten die Autobots und Terraner gegen die Decepticons an, um die Splitter des Embersteins einzusammeln, bevor die Geheimnisse, die unter ihrer verschlafenen Stadt begraben sind, wieder auftauchen und Chaos verursachen.

Ab dem 10. Juli – Staffel 1 – 2 Episoden – Melissa Etheridge: I´m not Broken

Melissa Etheridge: I’m Not Broken erzählt eine inspirierende Geschichte von Heilung und Transzendenz durch die Kraft der Musik, wenn fünf Insassinnen der Topeka Correctional Facility, einem Frauengefängnis in Kansas, Briefe an Etheridge schreiben, die sie dann als Inspiration nutzt, um einen Originalsong für sie zu schreiben und aufzuführen. Nachdem sie kürzlich ihren Sohn durch Opioide verloren hat, arbeitet Etheridge daran, den Kreislauf der Sucht zu verstehen und zu durchbrechen, während sie sich mit diesen Frauen verbindet, die so oft von der Gesellschaft vergessen werden.

Ab dem 19. Juli Staffel 1 – 8 Episoden – Top Gear Australia

Von atemberaubenden Rennen durch kultige Landschaften bis hin zu ausführlichen Berichten über die neuesten automobilen Wunderwerke – Top Gear Australia bietet die Spannung und Unterhaltung, die Fans auf der ganzen Welt lieben.

Ab dem 26. Juli – Mean Girls: Der Girls Club

Die neue Schülerin Cady Heron wird von der elitären Gruppe „The Plastics“, angeführt von der durchtriebenen Regina George und ihren Lakaien Gretchen und Karen an der Spitze, in die soziale Nahrungskette aufgenommen. Als Cady jedoch den großen Fehler begeht, sich in Reginas Ex-Freund Aaron Samuels zu verlieben, gerät sie selbst in das Fadenkreuz der gefürchteten Anführerin. Während Cady sich mit Hilfe ihrer verstoßenen Freunde Janis und Damian daran macht, Regina die Stirn zu bieten, muss sie lernen, sich selbst treu zu bleiben, während sie sich im wildesten Dschungel von allen zurechtfindet: der Highschool.

Ab dem 9. August – Self Reliance

Ein Mann, der die Möglichkeit hat, an einer Reality-Show teilzunehmen, in der es um Leben und Tod geht, entdeckt, dass es eine Menge zu leben gibt.

Ab dem 15. August – Staffel 1 – 5 (Alle Episoden) – Büro der Legenden

Innerhalb der DGSE ist das Bureau tätig, eine Abteilung, die für die Ausbildung der besten Undercover-Agenten der französischen Geheimdienste zuständig ist. Sie werden an wichtige Orte in der ganzen Welt entsandt und können jahrelang unter falscher Identität leben.

Ab dem 23. August – Staffel 2 – 30 Episoden – Teenage Mutant Ninja Turtles

Nachdem ein mutierender Schleim vier Schildkröten in halbmenschliche Kreaturen verwandelt hat, wurden die Teenage Mutant Ninja Turtles in der Kanalisation von Manhattan geboren.

Ab dem 30. August – Bob Marley: One Love

„Bob Marley: One Love“ feiert das Leben und die Musik einer Ikone, die Generationen durch seine Botschaft der Liebe und Einheit inspiriert hat. Zum ersten Mal auf der großen Leinwand, kann Bob Marleys kraftvolle Geschichte der Überwindung von Widrigkeiten und die Reise hinter seiner revolutionären Musik entdeckt werden.

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten in den vergangenen Wochen immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

