Home Sonstiges Das seht ihr auf Disney+ im Februar 2025

Das seht ihr auf Disney+ im Februar 2025

Wir wissen, wer den kommenden Superbowl ausspielen wird. Dieser findet am 09. Februar 2025 in New Orleans statt. Wer darauf keine Lust hat, kann stattdessen einmal bei Disney+ reinschauen. Eines der Highlights ist unser allerliebster Lieblingsnerd im Schoße seiner Familie.

Die Neuzugänge bei Disney+

Die Rede ist natürlich von Sheldon Cooper und der Serie „Young Sheldon“. Ehrlich gesagt, tun wir uns schwer, noch weitere nennenswerte Zugänge zu identifizieren, aber seht selbst:

Ab dem 01. Februar

Young Sheldon – Staffel 1 bis 7

Der Comedy-Hit über den jungen Sheldon Cooper (Iain Armitage) und seine Kindheit in Osttexas.

Ab dem 05. Februar

The Long Road Home – Staffel 1

Ab dem 06. Februar

The Kardashians – Staffel 6

Die Kardashian-Jenners kehren mit einem Jahr voller Herausforderungen, Meilensteine und neuer Abenteuer zurück. Mit einer ungewissen Zukunft und einer Vergangenheit, die sie wieder einholt, müssen sich Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie und Kris in ihren Rollen als Mütter und Geschäftsfrauen aufeinander verlassen, um die Hindernisse zu überwinden, die ihr zunehmend kompliziertes Leben mit sich bringt.

Ab dem 07. Februar

Der König der Löwen Live

Anlässlich des 30. Jahrestags von „Der König der Löwen“ verwandelt sich der Hollywood Bowl in das Königreich der Löwen für ein beeindruckendes Konzertereignis, bei dem die Originalsprecher wieder zusammenkommen und Darsteller der legendären Broadway-Show auftreten. Mit den Hauptkünstlern Lebo M, Jeremy Irons, Nathan Lane, Jason Weaver, Ernie Sabella, Billy Eichner und den Musical-Alumni Heather Headley und Bradley Gibson sowie den besonderen Gästen North West und der EGOT-Gewinnerin Jennifer Hudson, feiert das Musikereignis 30 Jahre dieses mit dem Oscar und dem Tony Award ausgezeichneten globalen Phänomens, welches durch Animation, die Broadway-Bühne, Live-Action und noch viel mehr darüber hinaus zum Leben erweckt wurde.

Ab dem 12. Februar

Harlem Ice – Staffel 1

– Staffel 1 Umami

Me & Mickey – Staffel 1 und 2

Ab dem 19. Februar

Win or Lose – Staffel 1

Die (Original-) Serie „Win or Lose“ der Pixar Animation Studios folgt den miteinander verwobenen Geschichten von acht verschiedenen Hauptfiguren, die sich alle auf ihr großes Softball-Meisterschaftsspiel vorbereiten. Die Serie zeigt durch unglaublich lustige, sehr emotionale und einzigartig animierte Perspektiven wie es sich anfühlt, in der Haut jeder einzelnen Figur zu stecken – unsichere Kinder, ihre Helikopter-Eltern und sogar ein liebeskranker Schiedsrichter. Autor:innen, Regisseur:innen und ausführende Produzent:innen der Serie sind Carrie Hobson und Michael Yates.

Ab dem 21. Februar

A Thousand Blows – Staffel 1

Die Serie ist inspiriert von der wahren Geschichte einer Gruppe von Charakteren, die im brutalen Londoner East End der 1880er Jahre ums Überleben kämpften. Hezekiah Moscow und Alec Munroe, sein bester Freund aus Jamaika, finden sich in der kriminellen Unterwelt von Londons Boxszene mit bloßen Fäusten wieder. Als Hezekiah durch die Kunst des Boxens zu Ruhm und Reichtum gelangt, erregt er die Aufmerksamkeit der berüchtigten Königin der Forty Elephants, Mary Carr, die seine Talente für ihre kriminellen Machenschaften ausnutzen will. In der Zwischenzeit beschließt der bedrohliche und selbst ernannte Herrscher der Boxwelt des East End, Sugar Goodson, Hezekiah zu vernichten, dessen Ambitionen, im West End zu kämpfen, alles bedrohen, was er aufgebaut hat. Was folgt, ist ein Kampf zwischen der alten und der neuen Welt.

Ab dem 26. Februar

Abbott Elementary – Staffel 4 – Teil 1

Eine Comedyshow über den Arbeitsplatz einer Gruppe engagierter Lehrer und einer begriffsstutzigen Schuldirektorin, die versuchen, mit dem öffentlichen Schulsystem in Philadelphia klarzukommen. Obwohl sie schlechte Karten haben, sind sie fest entschlossen, ihren Schülern zum Erfolg im Leben zu verhelfen. Auch wenn das Lehrerteam unterbesetzt ist und die Beamten zu wenig Gehalt bekommen, lieben sie, was sie tun, auch wenn sie von der unterirdischen Einstellung des Schulamts nicht begeistert sind.

– Staffel 2 Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2

Neukunden müssen tiefer in die Tasche greifen

In der Quantität ist das nicht überragend. Disney+ muss sich die immer lauter werdende Frage gefallen lassen, ob dies den Preisanstieg rechtfertigt. Neukunden müssen fortan für den Premiumtarif statt 11,99 Euro nun 13,99 Euro bezahlen, Apfelpage berichtete.

