Prime Video mit neuer Leihfilmaktion: Knapp 70 Filme zu je 0,99 Euro leihen

Das Wochenende steht an und wer nach Entspannung sucht, könnte auch bei Prime Video schauen. Der Streamingdienst legt überraschend seine Prime Video Leihfilmaktion bereits zum zweiten Mal im März auf. Rund 70 Filme stehen zur Auswahl.

Knapp 70 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Die Leihfilmaktion hat sich zu einem absoluten Klassiker entwickelt. Über das Wochenende bietet Prime Video dieses Mal knapp 70 Filme zur Auswahl – überraschend ist nur, dass es zum zweiten Mal innerhalb einer Woche passierte. Wie üblich, nehmen wir eine kleine Kuration vor:

From Paris with Love

Heldin

Die Taschendiebin

Der Spion von nebenan

Das schönste Mädchen der Welt

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 69,00€, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 7,99€ beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren

-> Amazon Prime Probemitgliedschaft