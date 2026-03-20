Apple TV kündigt Kinderserie „Mein Bruder, der Minotaurus“ für Ende April 2026 an

Bei all den Ankündigungen von Apple TV für die kommenden Wochen und Monate kam bisher eine Gruppe etwas zu kurz, nämlich Familien mit Shorties. Genau hier setzt diese Ankündigung einer neuen animierten Abenteuerserie an.

Apple TV kündigt „Mein Bruder, der Minotaurus“ an

Die neue Animationsserie verbindet mythologische Elemente mit geheimnisvollen und abenteuerlichen Motiven und erzählt dabei eine ungewöhnliche Geschichte: Im Zentrum steht ein junger Minotaurus – ein Wesen zwischen Mensch und Stier –, der unter Menschen lebt, ohne seine wahre Herkunft zu kennen. Zusammen mit seinem Bruder und weiteren Gefährten macht er sich auf den Weg, die Geheimnisse seiner Vergangenheit aufzudecken, während ihm bedrohliche Mächte im Hintergrund entgegenwirken. Zur Besetzung der Sprecherrollen gehören unter anderem Ely Solan, Billy Jenkins, Luciana Akpobaro und Billie Boullet, ergänzt durch prominente Stimmen wie Michael Sheen, Brian Cox, Paul Kaye und T’Nia Miller. Laut Apple TV soll die Serie ab dem 26. April 2026 exklusiv auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete.Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.