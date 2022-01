Home Daybreak Apple Das iPhone 14 hat ein Loch | das iPhone 15 ist weitsichtig | die Brille ist im Displayrausch – Daybreak Apple

Das iPhone 14 hat ein Loch | das iPhone 15 ist weitsichtig | die Brille ist im Displayrausch – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPhone 14 hat ein Loch und das iPhone 15 dafür vielleicht eine bessere Kamera. Und Apples VR-Brille, nun: Die hat es sowieso im Überfluss. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples iPhone 14 soll bekanntlich nur noch zum Teil mit der bekannten Notch kommen. Zumindest das iPhone 14 Pro und sein großer Bruder sollen ein Loch haben, das die Frontkamera aufnimmt. Wie das aussieht, das zeigt ein Leak, der zuletzt aufgetaucht ist, wenn er allerdings auch etwas windig ist, hier dazu mehr.

Das iPhone 15 kommt mit einem zehnfachen Zoom

Und der optische Zoom im iPhone 15 soll dann endlich den großen Durchbruch erfahren, auf den einige Kunden schon seit Jahren warten. Immerhin, das iPhone 13 Pro / Pro Max liefert nun durchgehend einen dreifachen optischen Zoom. zehnfach gezoomt werden soll dann in knapp zwei Jahren, hier die Details.

Apples VR-Brille hat viele Displays

Insgesamt drei Displays soll die neue VR-Brille von Apple besitzen, so heißt es in einer aktuellen Prognose, die zuletzt aufgekommen war. Was es mit diesen drei Displays auf sich hat, lest ihr hier bei uns.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Eine neue Kamera fürs Smart Home wurde auf der CES 2022 vorgestellt. Sie kommt teuer und zudem auch mit einer Einschränkung, die für manche Kunden aber ein Feature ist, hier dazu mehr.

Das Apple TV bekommt Konkurrenz.

Und zwar auf Smart TVs von Samsung. Auf einigen ausgewählten Geräten können Kunden in Zukunft spielen und zwar nicht die hübschen, aber eher unscheinbaren Spielchen aus Apple Arcade, sondern die ganzen dicken Klopper, die sonst nur auf der Konsole laufen, hier die Details.

Die AirPods Pro kurbeln die Verkäufe wieder an.

Das sagt zumindest ein bekannter Analyst, der in Zahlen ausdrückt, wie er die Verkaufskurve der AirPods für das neue Jahr sieht. Daraus ergeben sich wieder steigende Verkäufe im Vergleich zum letzten Jahr, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Mittwoch wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!