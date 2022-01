Home Apple Brad Pitt in Rennfahrer-Film: Apple TV+ zieht neuen Deal an Land

Apple TV+ zeigt wohl bald Brad Pitt in einem Rennfahrerfilm, der für deutliche Reichweitengewinne sorgen dürfte. Apple soll unlängst einen entsprechenden Deal gemacht haben, der Streifen wird teuer, dürfte aber für Aufmerksamkeit sorgen.

Auf Apple TV+ werden die Zuschauer wohl in absehbarer Zeit Brad Pitt sehen können. Apple hat unlängst einen Deal gemacht, dessen Bestandteil es ist, dass der populäre Star in der Hauptrolle in einem Spielfilm auftritt, der auf dem Streamingdienst von Apple exklusiv zu sehen sein wird, das berichteten zuletzt Branchenmedien.

Brad Pitt ist bereits für ein weiteres Filmprojekt von Apple gewonnen worden. Der neue Film wird ein Budget im niedrigeren dreistelligen Millionenbereich haben.

Brad Pitt soll in einem Rennfahrer-Streifen auftreten

Dieser Film wird wohl die Geschichte eines alternden Rennfahrers erzählen, der eine junge Hoffnung des Rennsports auf die ersten großen Siege vorbereiten soll. Es ist unklar, ob der Film offiziell im Rahmen einer Partnerschaft mit der Formel 1 gezeigt werden wird, obwohl der Weltklasse-Rennfahrer Lewis Hamilton mit erwähnt wird.

Apple Original Films hatte stets große Summen für seine Produktionen in die Hand genommen respektive von Apple zur Verfügung gestellt bekommen. Der kommende Streifen soll mit Kosten in Höhe von rund 130 Millionen Dollar einher gehen, ein Betrag, der für Filme dieser Klasse zuletzt die Norm geworden ist. Dass sich Ausgaben in dieser Größenordnung zumindest mittelbar lohnen können, zeigte etwa der Film „Greyhound“, ein Weltkriegsdrama, das die Reichweite von Apple TV+ drastisch hochschnellen ließ. Wann der neue Film auf Apple TV+ zu sehen sein wird, ist noch nicht klar.

