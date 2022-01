Home Apple Dank AirPods Pro 2: AirPods-Verkäufe 2022 wieder fester erwartet

Dank AirPods Pro 2: AirPods-Verkäufe 2022 wieder fester erwartet

Die AirPods Pro 2 könnten erstmals auch Lossless-Audio unterstützen. Das erste Update für die prinzipiell beliebten, inzwischen aber etwas angestaubten Kopfhörer von Apple dürfte aber darüber hinaus auch die Verkaufszahlen der AirPods-Produkte wieder in Schwung bringen. Zuletzt litten die AirPods-Verkäufe unter einerseits fehlender Innovation in Apples Lineup und andererseits der lebendigen und teils preislich attraktiven und qualitativ brauchbaren bis guten Produkte der Wettbewerber.

Die AirPods sind noch immer mit die beliebtesten TWS-Kopfhörer auf dem Markt, doch die Konkurrenz hat den ikonischen Ohrstöpseln zuletzt kräftig zugesetzt. Einerseits sind immer mehr vielfach brauchbare bis gute Modelle am Markt, die andererseits oft preislich attraktiver als die AirPods sind. Dazu kommt, dass Apple bei den AirPods die Schrittfolge zuletzt deutlich zurückgefahren hat. Das letzte Update waren die AirPods 3, drastisch später als erwartet, die zwar gute Kritiken bekommen, doch ein Update der AirPods Pro (Affiliate-Link) steht jetzt schon seit deren Markteinführung aus. Was die AirPods Pro 2 bringen könnten, hatte zuletzt der Analyst Ming-Chi Kuo skizziert, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Doch die neuen AirPods Pro dürften auch die Verkaufszahlen wieder antreiben.

Apple könnte 2022 25% mehr AirPods verkaufen

Zuletzt ist der Verkauf der AirPods wieder angezogen, was auf die Einführung der AirPods 3 und das traditionell starke Weihnachtsgeschäft zurückzuführen ist. Apple hat in Q4 2021 geschätzt 27 Millionen Einheiten absetzen können, das wäre ein Plus von 107% im Vergleich zum Vorquartal und immer noch ein Anstieg von rund 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so Ming-Chi Kuo in der entsprechenden Notiz. Das neue Jahr dürfte auch mit wiederum steigenden Verkaufszahlen enden.

Insgesamt könnte Apple 2022 rund 90 Millionen Einheiten absetzen, so der Analyst, das entspräche einem Plus von rund 20% im Vergleich zu 2021. Die Verkäufe im ersten Quartal 2022 werden sich auf hohem Niveau und in etwa in Größenordnungen des Vorquartals bewegen, schätzt Kuo.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!