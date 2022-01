Home Apple Audiobooks+: Kommt eine Audible-Konkurrenz von Apple?

Apple könnte ein eigenes Hörbuch-Abo auf den Weg bringen. Es würde sich in die Services-Architektur einreihen, die man derzeit aufzubauen bestrebt ist. Aktuell können Kunden Hörbücher in der Bücher-App kaufen, darüber hinaus standen sie lange Zeit auch in Apple Music zur Verfügung.

Apple arbeitet angeblich an einem neuen Service. Dieses Hörbuch-Abo werde derzeit vorbereitet, heißt es in einem Medienbericht, der allerdings überhaupt keine weiteren Details nennt. Dennoch scheint diese Entwicklung nicht ganz abwegig: Hörbücher sind zwar nicht das ganz große Geschäft im Content-Streaming, doch haben sie seit Jahren eine etablierte Position im Markt.

Apple hat das Angebot von Audible, dem führenden Hörbuchdienst in seinen iTunes-Katalog integriert, doch Audible hat inzwischen zahlreiche Konkurrenz bekommen.

Apple sollte seine Diensteintegration verbessern

Apple bietet heute den Kauf von Hörbüchern über seine Bücher-App an, ob das eine dauerhaft tragfähige Lösung ist, ist allerdings ebenso fraglich, wie allgemein die Zukunft der Apple-Bücherplattform ungewiss ist. Diese lässt eine konsequente Produktpflege deutlich vermissen.

Was für einen Audiobooks+-Dienst von Apple sprechen würde, ist der Schritt Apples, alle Hörbücher aus Apple Music zu entfernen. Dort hatte sich zwischenzeitlich ein Angebot eingefunden, dass so umfangreich war, dass Kunden auch ohne zusätzliches Hörbuch-Abo genug Stoff für jahrelanges Hören fanden. Offenbar möchte Apple hier noch einmal extra kassieren. Zuletzt hatte der Redakteur Mark Gurman Apple angemahnt, die bestehenden Services besser zu integrieren, um sie auch langfristig erfolgreich zu machen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple wäre darüber hinaus auch gut beraten, zusätzliche Dienste anzubieten.

