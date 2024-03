Home iPad Das iPad Air bekommt wohl eine Landscape-Kamera

Das kommende iPad Air wird wohl auch mit einer Landscape-Kamera ausgestattet sein. Diese Änderung war bereits zuvor im Einsteiger-iPad eingeführt worden, für das iPad Pro 2024, das demnächst erwartet wird, wird ebenfalls mit dieser Änderung gerechnet. Damit harmonisiert Apple die Position seiner Kameras im iPad-Lineup weiter.

Apple wird dem kommenden iPad Air wohl auch eine Kamera in der Landscape-Ausrichtung verpassen, das erklärte der Leaker InstantDigital zuletzt in einer Aussage in chinesischen sozialen Medien. Er ist bei der Prognose von Eigenschaften kommender Apple-Produkte relativ treffsicher, obgleich er auch nicht immer richtig liegt.

Das neue iPad Air wird wohl größer

Apple dürfte das iPad Pro 2024 wohl ebenfalls mit einer Landscape-Kamera ausstatten, darauf deuteten Hinweise aus der Beta aktueller iPadOS-Updates hin. Diese zeigten Einblicke in den Einrichtungsprozess von Face ID, wonach der Nutzer beim Einrichten das iPad so im Querformat platzieren muss, dass die Kamera oben mittig ist. Nach der Einrichtung kann Face ID dann im Hoch- und Querformat genutzt werden.

Wann die neuen iPad Air-Modelle vorgestellt werden, ist noch nicht klar. Derzeit wird damit gerechnet, dass in den nächsten Wochen das iPad Pro sein Update erhält, es soll dann erstmals mit einem OLED-Display ausgestattet sein.

Das iPad Air wird dem Vernehmen nach erstmals mit einem größeren Formfaktor erhältlich sein: Eine 12,9 Zoll-Variante steht angeblich vor der Einführung. Apples Ziel dürfte es sein, Nutzer mit einem Bedürfnis zu größeren Displays anzusprechen, die nicht die hohen Preise der Pro-Modelle zahlen wollen.

