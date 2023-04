Home Sonstiges Dank AirTag: Mann erhält seinen Range Rover nach acht Monaten zurück

AirTags können oft wertvolle Dienste bei der Wiederbeschaffung gestohlener Gegenstände leisten. Nicht alle Fälle enden so tragisch wie jüngst ein Diebstahl in Texas. In einem anderen Fall in Großbritannien erhielt ein Mann nun seinen lange vermissten fahrbaren Untersatz zurück.

Apples AirTags wurden von Apple ausdrücklich nicht als Diebstahlschutz vorgesehen, werden aber trotz aller inzwischen eingezogenen Anti-Stalking-Maßnahmen oft und gern als Überwachungswerkzeuge genutzt. Im Fall der Überwachung von Gegenständen ist dies auch ein legitimes Interesse.

Ein AirTag führte nun in Schottland zur Auffindung eines gestohlenen Range Rover, er war fast ein Jahr lang verschwunden.

Ein AirTag wurde Daniel Kerr zum Verhängnis

Der Range Rover war 44.000 Pfund wert, doch zunächst blieb das gestohlene Fahrzeug unauffindbar. Diesmal steckte der entscheidende AirTag nicht in dem gestohlenen Fahrzeug, sondern in einer Gucci-Tasche – mit 1.200 Pfund ebenfalls kein Schnapper.

Der 32-jährige Bauarbeiter Daniel Kerr gab zu, das Fahrzeug, die Tasche und noch andere Gegenstände in Bellshill, Lanarkshire gestohlen zu haben, nachdem er dort in ein Haus eingebrochen war. Dieser Einbruch liegt allerdings schon ein paar Tage zurück: Er ereignete sich im Juli letzten Jahres, wie lokale Medien berichten.

Die Polizei fand die gestohlene Tasche schließlich in einer Ferienwohnung, in der der Dieb die gestohlenen Gegenstände einigen Kollegen gezeigt hatte. Wieso die Polizei acht Monate brauchte, dem Dieb auf die Spur zu kommen, bleibt allerdings ein Geheimnis. Ein anderer Fall von Autodiebstahl, in dem ein AirTag eine entscheidende Rolle spielte, endete dagegen tragisch, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

