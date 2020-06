Curve und boon: Apple Pay-Nutzer nach Wirecard-Pleite mit Problemen

Wer per boon und Apple Pay bezahlt, könnte dieser Tage eine böse Überraschung erleben. Die von Wirecard realisierten Zahlungsdienste lassen sich aktuell nicht mehr verlässlich einsetzen und Besserung ist nicht in Sicht. Auch bei Curve klemmt es nach der Wirecard-Pleite gehörig.

Apple Pay-Nutzer, die ihre Zahlungen per boon realisieren, stoßen aktuell vermehrt auf Probleme. Die Zahlungen werden vielfach nicht akzeptiert, wie Kunden auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichten.

Verwirrend ist, dass boon und das ähnliche Angebot boon.Planet von verschiedenen Wirecard-Gesellschaften realisiert werden. boon.Planet wurde von der Wirecard Bank AG betreut, diese soll laut Angaben des Unternehmens einstweilen ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen.

Nach Wirecard-Pleite: Auch Curve ist gestört

Wirecard hat für viele Fintechs ohne eigene Banklizenz die Zahlungsabwicklung übernommen, in der Folge funktionieren all diese Geschäftsmodelle jetzt nicht mehr: Wirecard hatte aufgrund immer weiter ausufernder Bilanzprobleme und nicht existierender Milliarden betrage zuletzt Insolvenz angemeldet. Eine Erholung ist unwahrscheinlich, falls boon nicht im Zuge einer Restrukturierung neue Käufer findet, dürfte der Dienst am Ende sein.

Unterdessen sind auch Kunden von Curve betroffen: Dieser Dienst bietet eine Meta-Kreditkarte, die verschiedene Kreditkarten virtualisieren kann, damit der Kunde diese nicht physisch mit sich führen muss. Hier können Zahlungen aktuell ebenfalls nicht durchgeführt werden, nachdem die britische Finanzaufsicht dem hierfür zuständigen Wirecard-Ableger den Geschäftsbetrieb untersagt hatte.

Curve verspricht seinen Kunden eine schnelle Lösung, allzu viel Hoffnung auf eine solche sollten Kunden aber nicht haben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!