BREAKING: Apple kündigt Event am 15. September an

Apple kündigte soeben ein Produkt-Event für den 15. September an, auf dem wir vermutlich neue Hardware zu Gesicht bekommen werden. Die Ankündigung kommt an einem Tag, an dem viele Leaker von der Ankündigung der neuen Apple Watch ausgingen.

Apple hat soeben mitgeteilt, dass man noch im September ein Event abhalten werde, auf dem Insider neue Produkte wie, AirTags, AirPower und Co. erwarten. Wahrscheinlich ist die Vorstellung der Apple Watch Series 6, des iPad Air 4 sowie den ersten ARM-Macs. (Update 18:04 Uhr: Auf Grund des Brandings „Time flies“ vermuten Experten wie Mark Gurman und The Verge, dass die iPhones 12 eher nicht dabei sein werden.) Das Event findet im Apple Park am 15. September um 10 a.m. PDT statt. Das ist nach deutscher Zeit 19:00 Uhr, womit wir bei einer ziemlich regulären September-Keynote wären. Wie schon die WWDC wird das Event jedoch komplett digital abgehalten und per Livestream übertragen.

Die Einladungen zeigen ein blaues Apple Logo, das zum #appleevent auf Twitter passt, der nun einen blauen Apfel daneben anzeigt. Großartig etwas abzulesen gibt es nicht. Ein blaues iPhone 12, das zwar tatsächlich in den Gerüchten steht, wäre dann vielleicht doch etwas weit hergeholt.

Im Vorfeld war heute spekuliert wurden, dass Apple per Pressemitteilung die Apple Watch Series 6 und das iPad Air 4 enthüllen könnte. Danach sieht es nun nicht mehr aus. Damit lagen viele Leaker inklusive Jon Prosser mit der Annahme falsch, das heute neue Produkte kommen.

Mark Gurman hingegen lag richtig, der schon am Wochenende behauptete, man solle sich eher auf Einladungen für eine September-Keynote einstellen.

Welche Produkte erwartet ihr auf dem Event? Auf welche freut ihr euch am meisten?

