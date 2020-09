Apple-Keynote wird wohl doch noch im September stattfinden

Apple plant offenbar, noch im September eine Keynote abzuhalten. Einen entsprechenden Hashtag auf Twitter hat man mit einem Datum markiert. Danach dürfte bis zum 28. September etwas bei Apple stattfinden – höchst wahrscheinlich virtuell.

Apple plant offenbar, doch noch in diesem Monat eine Keynote zu veranstalten. Man hat sich den Hashtag #AppleEvent auf Twitter mit einem Apple-Logo individualisiert. Dieses wurde bis zum 28. September gebucht. Es steht also zu vermuten, dass in der Zwischenzeit irgendwann eine Keynote stattfinden wird.

#appleevent weiß Twitter hier mehr? 🤔 — Lukas Gehrer (@LukiApple) September 8, 2020

Diese Keynote wird zweifelsohne virtuell stattfinden, physische Großveranstaltungen wird es bis auf weiteres auf Grund der Corona-Pandemie nicht geben. Auf der virtuellen Keynote werden wohl die neuen iPhone 12-Modelle vorgestellt. Sie wären mit diesem Zeitplan und auch in Hinblick auf die jüngsten Gerüchte kaum vor Oktober auf dem Markt.

Das iPhone 12 Pro Max wird gar erst im November erwartet.

Warten auf neue Geräte geht weiter

Unterdessen ist noch nicht klar, was der heutige Tag noch bringt oder ob er überhaupt noch etwas bringt. Verschiedentlich war vermutet worden, Apple werde heute neue Geräte zeigen, etwa eine neue Apple Watch oder ein neues iPad Air. Aber obwohl die Apple Watch Series 5 aktuell nicht mehr erhältlich ist, zeigt sich noch kein neues Modell im Store. Allerdings, der Tag ist ja noch nicht vorbei.

