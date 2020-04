Bestätigt: iPad Pro 2020 mit altem Prozessor ausgestattet

Das iPad Pro kommt tatsächlich mit einem Prozessor, der dem alten A12X-Chip gleicht – bis auf eine Ausnahme: Ein achter Grafikkern wurde beim „neuen“ A12Z aktiviert. Angenommen worden war das bereits zuvor, nun gibt es eine Bestätigung.

Das iPad Pro komt de facto mit dem gleichen Prozessor wie das Vorgängermodell. Schon zuvor hatte sich angedeutet, dass der A12Z-Prozessor keine wirkliche Neuentwicklung von Apple sein kann, Apfelpage.de berichtete. Dazu passte auch die kaum veränderte Leistung des neuen iPad Pro von 2020 in Benchmarktests.

Nun bestätigten die Hardwarespezialisten von TechInsights, was sie zuvor schon vermutet hatten: Das iPad Pro kommt mit einem Prozessor, der dem alten A12X entspricht, der einzige Unterschied ist, dass hier ein achter Grafikkern aktiviert worden ist.

Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc

