Autonomes Fahren: Apple stellt mehr Testfahrer ein

Apple stellt neue Testfahrer für seine experimentelle Fahrzeugflotte ein. Diese wird allerdings nicht vergrößert. Nach wie vor ist völlig unklar, was Apple in dieser Abteilung treibt und wohin die verschiedenen Pläne einmal führen sollen.

Apple hat weitere Testfahrer in Kalifornien angehört. Das Unternehmen stellte 15 weitere Fahrer für seine Fahrzeuge ein, die für autonomes Fahren zertifiziert sind. Dabei wurde allerdings die Anzahl der umgerüsteten Fahrzeuge nicht erhöht. Nach wie vor hat Apple 69 Fahrzeuge für den autonomen Betrieb mit Fahrer am Steuer in Kalifornien zertifiziert, wie aus den Unterlagen des kalifornischen Verkehrsministeriums hervorgeht, aus denen aufmerksame Beobachter zitieren.

Bescheidene Flottengröße, unklare Pläne

Apple hat aktuell 180 Fahrer in seinen Diensten, zu den Hochzeiten des Programms waren es einmal rund 200. Zum Vergleich: Waymo beschäftigt über 1.000 Testfahrer und unterhält 285 Autos.

Die umgebauten SUVs fallen durch Kameraaufbauten und LIDAR-Anordnungen auf dem Dach auf und rollen auf undurchsichtigen Pfaden scheinbar zufällig über kalifornische Straßen, Sichtungen sind zuletzt aber deutlich zurückgegangen.

Es ist völlig offen, wohin die Pläne Apples einmal führen sollen, die in den letzten Jahren immer weiter eingedampft worden waren. Zuletzt wurde Apples Autoprojekt erneut durcheinander gewirbelt und befindet sich aktuell in der Phase des Wiederaufbaus, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Ob und wann einmal ein Auto oder eine wie auch immer geartete Mobilitätslösung von Apple präsentiert wird, steht in den Sternen.

