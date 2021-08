Home Apple Ausblick: Mehrere Apple-Produkt-Keynotes für iPhone 13, iPads und Co. im September?

Apple plant angeblich eine Reihe von Produktevents im September: Auf diesen Veranstaltungen sollen neben dem neuen iPhone 13 in seinen verschiedenen Versionen auch einige neue iPads vorgestellt werden. Auch das neue MacBook Pro wird für Herbst erwartet.

Apple wird im Herbst eine Reihe neuer Produkte vorstellen: Diese werde man im Rahmen mehrerer Keynote-Events präsentieren, berichtet aktuell die taiwanische Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten. Im September wird zunächst das iPhone 13 erwartet. Ein möglicher Termin für dessen Präsentation ist Freitag, der 14. September, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Ein Highlight eines weiteren Events soll laut Digitimes das neue iPad der neunten Generation sein, dieses Modell soll flacher und mit einem leistungsstärkeren Prozessor ausgestattet werden, wie wir gestern berichtet hatten.

Wirklich mehrere Events im September?

Allerdings sind diese Prognosen eher mit Vorsicht zu genießen. Apple hatte im vergangenen Herbst tatsächlich mehrere Produktevents abgehalten – rein digital – allerdings spricht einiges für einen längeren Zeitraum, nicht zuletzt der Umstand, dass man neuen Produkten auch die maximale Aufmerksamkeit wird sichern wollen.

Zudem ist das dem Vernehmen nach in neuem Design erscheinende iPad Mini 6 wahrscheinlich ein lohnenderes Produkt im Spotlight. Zweifellos werden allerdings beide neuen iPads vor allem abermals für Studierende und Schüler angepriesen werden. Nicht zuletzt werden auch die AirPods 3 und die neuen Modelle des MacBook Pro im Herbst erwartet. Letzteres sind vor kurzem in die Massenproduktion gegangen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Sie werden mit neuem Design und einem verbesserten M1X-Prozessor der Apple Silicon-Reihe erwartet.

Zu erwarten steht auch, dass alle Keynotes auch diesen Herbst abermals rein digital abgehalten werden. Wann es wieder physische Produktpräsentationen geben wird, steht aktuell noch immer in den Sternen.

