Ausblick: MacBook mit OLEDs ist noch Jahre entfernt

Apple ist noch einige Jahre davon entfernt, MacBooks mit OLED-Displays auf den Markt zu bringen. Die Zulieferer werden noch einige Zeit brauchen, um Fertigungslinien für Displays mit dieser Technik in der nötigen Größe vorzubereiten, prognostizieren aktuell Experten.

Apple wird nicht so rasch MacBooks mit OLEDs auf den Markt bringen, das gehrt aus einem Gespräch hervor, das Ross Young von DSCC mit Woo Jin Ho von Bloomberg Intelligence geführt hat. Darin wurde noch einmal die Einschätzung von Young aus früheren Prognosen bekräftigt, wonach es noch einige Jahre dauern werde, bis Apple OLED-MacBooks anbieten wird.

Fertiger benötigen noch Jahre für Aufbau von Produktionskapazitäten

Apples Zulieferer seien aktuell noch einige Jahre von der Fertigstellung der Produktionskapazitäten entfernt, die nötig sind, um OLED-Panels in der geforderten Größe zu liefern, heißt es in der neuen Einschätzung. Somit sei es nicht wahrscheinlich, dass Apple OLED-MacBooks vor 2026 oder 2027 vorstellen werde, so die beiden Experten.

Dagegen als recht sicher gilt die Annahme, dass Apple im kommenden Jahr erstmals iPad Pro-Modelle mit OLED-Display vorstellen wird. In einer früheren Meldung hatten wir auch berichtet, dass Apple in der Folge auch weitere Modelle des iPads mit OLED-Panels ausstatten wird. Bis es so weit ist, dürften allerdings auch noch zwei oder drei Jahre vergehen.

OLED-Displays sind LCD-Bildschirmen bei Kontrast, Helligkeit und Energieeffizienz deutlich überlegen. Apple setzt aktuell im iPhone und der Apple Watch auf OLEDs, im MacBook Pro und iPad Pro kommen dagegen die ebenfalls fortschrittlichen Mini-LEDs zum Einsatz.

