AppSalat: Mit diesen Spielen trainiert ihr euer Gehirn

Ihr habt eine oder zwei freie Minuten und wisst nicht, was ihr mit der Zeit anfangen sollt? Probiert doch einmal eines der vielen Denkspiele aus, die der App Store zu bieten hat. Zu welchen wir gerne greifen, wollen wir in dieser AppSalat-Ausgabe erzählen.

Good Sudoku by Zach Gage

Good Sudoku ist unsere Wahl, wenn es um das beliebte Zahlenrätsel geht. Das Game entstand aus dem Bedürfnis nach einer App, die dem klassischen Sudoku mit Stift und Papier ähnlich ist. Die Entwickler legten deshalb selbst Hand an – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Killer-Feature ist nämlich die Notizfunktion, wodurch man die verfügbaren Optionen für eine Zelle niederschreiben kann. So, wie man das eben auch von der altmodischen Variante kennt. Weiters bekommt man eine ordentliche Stange an Tutorials und verschiedene Levels. So sollte für jedes Können das passende Puzzle dabei sein.

Good Sudoku findet ihr kostenlos im App Store. Ein optionaler In-App-Kauf für 5,49 Euro aktiviert verschiedene Farbschemen und einen Dark-Mode.

Monument Valley 2

Wenn optische Täuschungen euer Ding sind, solltet ihr euch Monument Valley 2 nicht entgehen lassen. Ihr müsst dabei eine Mutter und ihr Kind durch verschiedene verlassene Monumente führen. Diese müsst ihr dabei bewegen und verändern, um einen Weg freizugeben. Einen großen Teil spielen die kurz angeschnittenen optischen Täuschungen. Durch die kann es sein, dass ein Pfad erst aktiviert wird, wenn das Monument in einem gewissen Blickwinkel betrachtet wird.

Monument Valley 2 gibt es für 5,49 Euro im App Store.

Solitaire Collection

Was die Solitaire Collection von Microsoft ist, ist wohl selbsterklärend. Die App umfasst nicht nur die beliebte Spielvariante Klondike, sondern auch Spider, FreeCell und einige weitere. Die Ziele der einzelnen Games sind immer ein wenig unterschiedlich, dafür integrierte Microsoft aber Tutorials für jedes.

Die Solitaire Collection kann kostenlos aus dem App Store geladen werden.

Brain It On!

Brain It On! hält eine Menge physikalischer Rätsel bereit. Ihr bekommt immer eine Aufgabe, die ihr durch das Zeichnen von verschiedene Objekten lösen müsst. Beispiel: Wenn ihr einen Ball anheben müsstet, könnt ihr einen Hebel zeichnen, um den Task zu erfüllen. Am Anfang ist das Ganze noch recht einfach, es kann aber ziemlich schnell ziemlich knifflig werden.

Brain It On! ist kostenlos im App Store auffindbar.

