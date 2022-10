Home iPhone iPhone 14: Downloadraten deutlich schneller als beim Galaxy S22

iPhone 14: Downloadraten deutlich schneller als beim Galaxy S22

Das iPhone 14 Pro liefert deutlich schnellere Downloadgeschwindigkeiten als das Galaxy S22 von Samsung. Es ist auch deutlich flotter als der Vorgänger iPhone 13 Pro. Im iPhone 14 kommt das neue X65-Modem von Qualcomm zum Einsatz.

Nur Probleme und Fehler mit den neuen iPhones, gibt es denn gar keine positiven Nachrichten? Gibt es doch: Das iPhone 14 Pro punktet mit schnelleren Downloadraten. Die neuen Geräte liefern deutlich mehr Tempo im Downlink und auch im Upload, das zeigt die neue Herbstanalyse von Ookla, die sich allerdings auf die USA und die dortigen Netze bezieht. Randnotiz: T-Mobile baut seinen leistungstechnischen Vorsprung weiter aus.

Das iPhone 14 ist schneller als die Samsung-Konkurrenz

Apples iPhone 14 Pro erreicht eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit von 147,4 Mbit/s. Das Galaxy S22 Ultra kam auf 102,9 Mbit/s. Das iPhone 13 Pro, der Vorgänger des aktuellen Apple-Flaggschiffs, erzielte Downloadraten von 96 Mbit/s.

Damit ist klar, das Snapdragon X65-Modem von Qualcomm sorgt für deutlich mehr Tempo als das X60, das im Vorgänger steckt. Im Upload liegt das iPhone 14 Pro bei 17 Mbit/s und damit ebenso deutlich vor der Konkurrenz. Insgesamt kann das iPhone 14 Pro sich mit 50% höheren Downloadraten vor Samsung platzieren.

Allerdings sind Samsung-Smartphones schneller, schaut man die Gesamtheit der Modelle am Markt an. Der Durchschnitt bei Samsung liegt hier bei knapp 66 Mbit/s, das iPhone kommt im Durchschnitt der Modelle auf 62,5 Mbit/s.

Ob sich in deutschen Netzen ein ähnliches Bild ergibt, ist nicht klar, schon jetzt ist etwa bekannt, dass auch das neue iPhone 14-Lineup bestimmte 5G-Konfigurationen aufgrund nicht unterstützter Ankerfrequenzen nicht unterstützt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!