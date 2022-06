Home Daybreak Apple Apple zeigt Fußball | langweiliges Riesen-iPad | Zukunft ohne Passwörter? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Seit der Vorstellung von iOS 16 und Co. versuchen wir, dann und wann ein paar Details zu den technischen Grundlagen der vorgestellten Neuerungen in unsere Berichterstattung einfließen zu lassen. Der jüngste Ausflug in diese Tiefen gilt Apples Plan, Passwörter nach Möglichkeit abschaffen zu wollen. – willkommen zum Überblick am Morgen.

Seit dessen Einführung zähle ich mich zu den größten Fans des iCloud-Schlüsselbund. Noch nie hatte ich den Eindruck, einen anderen Passwortmanager zu brauchen – bis vor ein paar Wochen. Da hatte der Schlüsselbund angefangen, ständig neu eingegebene Passwörter zu vergessen, die er selbst vorgeschlagen hatte. In der Folge musste ich in den letzten Wochen viel zu oft die „Passwort vergessen“-Funktion verschiedener Dienste bemühen und das gibt mir, was die vollständige Abschaffung von Passwörtern angeht, die Apple anstrebt, doch arg zu denken. Ich kann mir schließlich kein neues Gesicht zulegen.

Aber nun, Apple möchte Passwörter durch biometrische Logins ersetzen und man darf hoffen, dass das besser klappt, als die Nutzung der eigenen Passwortfunktion es zuletzt demonstriert hat. Hier lest ihr mehr zu den Details der passwortlosen Zukunft.

Kommt das Riesen-iPad ohne Pro?

Ehrlich, das wäre schon überraschend: Da soll ein iPad mit 14 Zoll kommen und dann soll dieses dolle Ding nicht einmal ProMotion bekommen? Das hat Ross Young gesagt und der hat in den letzten Monaten mit seinen Prognosen eigentlich immer richtig gelegen. Dieses neue iPad nicht Pro soll nach wie vor Anfang kommenden Jahres kommen.

Apple zeigt bald Fußball

Tatsache, das ist schon irgendwie ein Hammer: Apple hat exklusive Rechte für ganz viele Fußballspiele gekauft. Gut, der echte Oberhammer wäre es, würde es sich dabei um europäischen oder gar deutschen Fußball handeln – tut es aber leider nicht. Es sind die Spiele der amerikanischen Profiliga MLS, aber immerhin. Hier lest ihr dazu weitere Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apples neues MacBook Pro 13 Zoll kann ab Freitag vorbestellt werden. Interessiert das irgend jemanden? Gut, mich nämlich auch nicht. Alle warten wenn überhaupt ja schließlich auf das neue MacBook Air und das kommt erst nächsten Monat.

Apple wird vom Bundeskartellamt unter die Lupe genommen.

Der Vorwurf: Wettbewerbsverstöße und das ausgerechnet durch die App-Tracking-Transparenz. Was es damit im Detail auf sich hat, lest ihr hier.

Die Entwickler erhalten neue Betas.

Jede Menge neue Testversionen gab es, iOS 15.6 und iPadOS 15.6 Beta 3, macOS Monterey 12.5 Beta 3, watchOS 8.6 Beta 3 und tvOS 15.6 Beta 3.

Und wie ein MacBook Air mit M2 in den Farben des iMac aussehen könnte, findet ihr hier heraus.

Damit darf ich mich für heute früh verabschieden und wünsche euch einen recht angenehmen Start in den neuen Tag.

