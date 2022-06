Home Mac Ab Freitag: Apple kündigt MacBook Pro-Vorbestellungen an

Apple kündigt den Start seines neuen MacBook Pro 13 Zoll für Ende der Woche an. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage im alten Design, die vom neuen M2-Chip angetrieben wird. Der Verkauf startet dann wie üblich eine Woche später.

Apple hat auf der WWDC 2022 zwar zwei neue MacBooks vorgestellt, zunächst aber keine näheren Angaben zum Verkaufsstart gemacht. Für das neue MacBook Pro 13 Zoll gibt es nun einen Termin:

Ab kommendem Freitag, den 17. Juni können Kunden das neue Modell des MacBook Pro 13 Zoll vorbestellen. Der Start der Vorbestellungen erfolgt dabei wie üblich um 14:00 Uhr über die Apple-Website und die Apple Store-App.

Der Verkaufsstart folgt wie üblich eine Woche später

Ebenso wie üblich erfolgt dann die Auslieferung der ersten Modelle eine Woche später, ab Freitag, dem 24. Juni. Wie knapp die neuen Modelle sein werden, ist schwer zu sagen. Das MacBook Pro 13 Zoll ist bekannte Kost mit partiellen Neuerungen, der neue M2-Chip treibt den Rechner an, hier lest ihr weitere Infos zum Chip. Die M2 Pro und M2 Max-Versionen des Chips werden erst in späteren Generationen neuer Apple-Produkte zum Einsatz kommen, was aber weniger an Apple, als an TSMC liegt, wo man mit der Massenproduktion kleinerer Chips nicht so schnell wie erwartet voran kommt.

Das neue MacBook Air wird dagegen ab kommendem Monat erwartet – es war die eigentliche Neuerung bei Apples Hardwarevorstellungen.

