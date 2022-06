Home Featured Überraschend: 14 Zoll-Modell soll normales iPad ohne 120 Hz werden

Überraschend: 14 Zoll-Modell soll normales iPad ohne 120 Hz werden

Das wäre erstaunlich: Das erwartete Riesen-iPad von Apple ist eventuell gar kein Premium-Modell. War man bis jetzt von Features wie ProMotion ausgegangen, steht das nun in Frage. Das 14 Zoll-iPad soll Anfang kommenden Jahres erscheinen.

Apple wird seit kurzem nachgesagt, an einem wirklich großen iPad zu arbeiten. Bei diesem 14 Zoll-iPad war bis jetzt immer an ein hochwertiges iPad Pro gedacht worden, Features wie 120 Hz erschienen als gesetzt, Apfelpage.de berichtete. Nun wird diese Annahme aber aus gut informierter Quelle in Frage gestellt.

Laut Ross Young kommt das iPad 14 Zoll nämlich gar nicht mit einem Mini-LED-Display.

Wie der Displayexperte gerade eben mit seinen Super Followern auf Twitter geteilt hat, erwartet er das neue Modell mit einem normalen LED-Display, damit wäre das neue Riesen-iPad im Grunde ein gewöhnliches iPad, eben nur deutlich größer.

14 Zoll-Modell soll Anfang kommenden Jahres erscheinen

Young, der beim Analysehaus DSCC arbeitet, stützt diese Aussage auf Informationen, die er aus Gesprächen mit Kontakten in der asiatischen Zulieferindustrie geführt hat. Beim Zeitraum der Markteinführung bleibt er allerdings bei seiner vorigen Einschätzung.

Im ersten Quartal 2023 soll das neue 14 Zoll-iPad auf den Markt gebracht werden. Ob Apple tatsächlich ein so großes Modell ohne ProMotion bringt, bleibt abzuwarten. Young lag mit seinen Prognosen im letzten Jahr zumeist richtig, diese Aussage erscheint aber reichlich gewagt: Bei allen Produkten mit großem Bildschirm setzt Apple zuletzt eher auf das Premium-Segment. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, welche Neuerungen beim iPad Pro 2022 zu erwarten sind.

Nachtrag

Aufgrund eines technischen Fehlers wird derzeit nur die URL zum betreffenden Tweet angezeigt. Tweets für Super Follower können nicht dargestellt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!