Exklusiv bei Apple: US-Profifußball ab 2023 in der TV-App

Apple hat überraschend einen neuen Sport-Deal bekanntgegeben. Ab 2023 wird man exklusiv alle Spiele der amerikanischen Fußballliga MSL übertragen. Die Spiele werden zwar über die Apple TV-App und somit auf Apple TV+-kompatiblen Plattformen zu sehen sein, erfordern aber separate Abos. Dafür sind diese auch weltweit buchbar.

Es ist für europäische Kunden nicht gerade die spannendste Neuigkeit und auch in den USA gibt es wahrlich größere Sportschwergewichte: Fußball. Das war noch nie der Volkssport der Amerikaner, dennoch: Immerhin ist die Major League Soccer die höchste amerikanische Profiliga des Fußballs. Die MSL hat nun einen Exklusiv-Deal mit Apple abgeschlossen, wie man ihn auch aus dem europäischen Fußball kennt.

Amerikanischer Fußball exklusiv bei Apple

Dieser besagt, dass ab 2023 bis 2032 alle MSL-Spiele in der Apple TV-App geschaut werden kann und zwar nur dort. Das wiederum bedeutet, dass die Spiele auf allen Plattformen zu sehen sein werden, auf denen die Apple TV-App verfügbar ist und das sind neben diversen Smart TVs diverser Hersteller natürlich alle Apple-Geräte mit Bildschirmen und auch die bekannten Konsolen von Microsoft und Sony und noch einige mehr.

Das Abo wird nicht Bestandteil von Apple TV+ sein, viel mehr werden separate Abos abgeschlossen werden müssen, deren Preise und Konditionen noch bekannt gegeben werden.

Apple schreibt hierzu in einer entsprechenden Pressemitteilung:

„Zum ersten Mal in der Geschichte des Sports werden Fans in der Lage sein, alles von einer großen professionellen Sportliga von einem Ort aus abzurufen“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services von Apple. „Das ist ein wahr gewordener Traum für MLS-Fans, Fußballfans und alle, die Sport lieben. Keine Fragmentierung, keine Frustration — man muss sich einfach nur unkompliziert für einen Service anmelden, mit dem man alles aus der MLS überall und jederzeit sehen kann. Wir können es kaum erwarten, es noch mehr Menschen leicht zu machen, die MLS schätzen zu lernen und ihren Lieblingsverein anzufeuern.“

Die Spiele werden zu Beginn auf Englisch beziehungsweise bei kanadischer Beteiligung in Französisch kommentiert werden.

