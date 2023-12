Home Apple Watch Patentstreit: Apple stoppt Verkauf von Apple Watch 9 und Ultra 2

Patentstreit: Apple stoppt Verkauf von Apple Watch 9 und Ultra 2

Apple wird den Verkauf seiner Flaggschiff-Uhren in den USA noch in dieser Woche pausieren. Der Grund dafür ist ein anhaltender Patentstreit in Bezug auf den verbauten Blutsauerstoff-Sensor.

Die Apple Watch Series 9 sowie die Apple Watch Ultra 2 werden ab Donnerstag, 15 Uhr kalifornischer Ortszeit nicht mehr verkauft. Online werden beide Modelle – je nach Bestand – noch bis zum 24. Dezember verfügbar sein.

Kippt Joe Biden ein Verkaufsverbot?

In einem Patentstreit mit dem Medizintechnikunternehmen Masimo muss Apple einen Rückschlag hinnehmen. Die Firma hat eine Patents-Rechtsverletzung in Bezug auf den in den aktuellen Topmodellen verbauten Sensor für Blutsauerstoffmessung angemeldet. Das ist bereits im Oktober geschehen, jetzt bestätigt Apple gegenüber 9to5mac.com den voraussichtlichen Verkaufstop.

Die Apple Watch SE ist davon nicht betroffen. Außerdem scheint es so, als würde sich der Verkaufstop nur auf die USA beziehen. Bereits verkaufte Modelle sind von der Ankündigung nicht betroffen. Wann Apple die beiden Uhren wieder regulär verkaufen kann, bleibt offen. Allerdings obliegt es der Biden-Administration, das Verkaufsverbot durch das ITC zu stoppen. Die nächsten Tage dürften dahingehend spannend werden.

