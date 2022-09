Home Daybreak Apple Apple Watch Pro heimlicher Star? | hohe Strafe gegen Instagram | laute neue AirPods Pro 2 – Daybreak Apple

Apple Watch Pro heimlicher Star? | hohe Strafe gegen Instagram | laute neue AirPods Pro 2 – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Nun, bald hat also das ganze Spekulieren, Fantasieren und Theoretisieren ein Ende. Ganz ehrlich: Ich kann es kaum erwarten. Entgegen so mancher Meinung berichten wir nämlich auch lieber über das, was ist und nicht so gern über das, was sein könnte. Aber einige Stunden müsst ihr es noch aushalten, denn auch heute kommen mit Sicherheit noch einige Last Minute-Gerüchte, mit denen ich euch beglücken werde – wenn ich das nicht täte, killt mich mein Eigentümer. – damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Apple Watch Pro ist still und heimlich zu einer Art Star in der zweiten Reihe avanciert. Neben dem iPhone 14 Pro ist sie das wohl von vielen als am spannendsten empfundene neue Produkt, das heute Abend vorgestellt werden soll. Entsprechend interessant war also auch, dass es für diese neue Uhr auch exklusives Zubehör geben soll, hier dazu mehr.

Apropos Spannung

Was wollt ihr heute Abend eigentlich sehen? iPhone, Apple Watch, AirPods, wir wollten von euch wissen, auf welche Neuvorstellung ihr euch freut, hier geht’s zur Umfrage.

Die AirPods Pro 2 sollen laut werden

Nicht unbedingt die Stöpsel selbst, eher das Case – und das ist gut so, denn es soll euch helfen, eure Kopfhörer besser wiederfinden zu können. Über das Wo ist-Netzwerk könnt ihr die Kopfhörer vielleicht bald aufspüren und auch einen Ton abgeben lassen, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Instagram hat eine dreistellige Millionenstrafe kassiert, verhängt von der irischen Datenschutzaufsicht und stellvertretend für die Mitgliedsländer – hoch verdient, denn Instagram hatte Kinder der Meute zum Fraß vorgeworfen, hier dazu mehr.



Das iPhone 14 könnte mit einem neuen A15 kommen.

Der neue A15 wäre ein überarbeiteter alter A15, der wiederum könnte dazu beitragen, dass Apple keinen Shitstorm abbekommt, hier dazu mehr.

Das iPad bekommt ein Tandem-Display.

Dieser OLED-Bildschirm soll heller sein, als aktuelle Displays, Samsung und LG könnten diese Panels liefern, hier die Infos dazu.

Und hier haben wir noch einen interessanten Vergleich zwischen der Apple Watch Pro und der Apple Watch S7, die zeigt, ob die neue Uhr zu euch passen würde.

Damit darf ich euch einstweilen einen schönen Tag wünschen und später, wenn ihr dabei seid, viel Spaß bei der Keynote.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!