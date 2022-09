Home Apple Umfrage: Auf welches neue Apple-Produkt freut ihr euch am meisten?

Umfrage: Auf welches neue Apple-Produkt freut ihr euch am meisten?

Morgen ist es also so weit: Apple zeigt das neue iPhone 14 – und noch mehr. Denn das iPhone 14 wird es in vier Versionen geben, die alle verschiedene Kundengruppen ansprechen. Daneben kommen allerdings wohl noch weitere Neuvorstellungen. Wir wollen von euch wissen: Auf welches Produkt freut ihr euch besonders? Und warum ist es dieses Produkt, das euch besonders interessiert?

Das iPhone 14 steht vor der Tür, da besteht wohl kein Zweifel: Doch daneben werden auch weitere neue Produkte von Apple erwartet. Die Apple Watch kommt in neuen Modellen und auch neue AirPods Pro könnten wir sehen.

Wir möchten von euch gerne wissen, auf welches Produkt ihr euch am meisten freut und warum.

Unsere Umfrage: Welches Produkt ist euer Highlight?

Stimmt doch in unserer Umfrage ab, auf welches Produkt ihr heute Abend in der Keynote am meisten gespannt seid.



Auf welches Apple-Produkt freut ihr euch am meisten?

Und wieso wollt ihr ausgerechnet dieses Produkt kaufen? Sagt es uns in den Kommentaren.

-----

